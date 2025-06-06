Costco熱銷礦泉水驚爆「致命」污染 ! 美國五州緊急召回

在Costco熱銷的可口可樂的礦泉水Topo Chico，可能受到綠膿桿菌汙染，近日啟動召回。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Costco常見知名礦泉水傳出被大規模召回，原因是「致命」污染。美媒《USA Today》報導，可口可樂公司（Coca-Cola）宣布緊急召回運送到美國五個州的Topo Chico礦泉水（Topo Chico mineral water）產品，因為該產品可能受到綠膿桿菌（pseudomonas aeruginosa）污染。

據報導，綠膿桿菌是一種可以在包括礦泉水在內的各種水源中自然存在的細菌，但對免疫系統虛弱的人群可能造成致命威脅。此次受影響的州，包括亞利桑那州、路易斯安那州、內華達州、新墨西哥州和德州。

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《USA Today》引述可口可樂公司發言人表示，被召回的產品已從五個州共40個零售點的商店貨架上全面撤下；其中，受影響的商店包括德州和路易斯安那州的Costco門市。

據報導，Costco也於本月2日確認，被召回的產品為18瓶裝的16.9盎司玻璃瓶Topo Chico礦泉水（Topo Chico mineral water），這些產品在5月20日至5月29日期間於上述的5個州倉庫出售。

根據克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）的醫學資料，感染症狀多樣且複雜，包括發燒、畏寒、疲倦、關節痛、肌肉痛等全身性症狀。甚至呼吸系統及泌尿道也恐受到影響。因此，若免疫系統虛弱的人感染了綠膿桿菌，可能造成嚴重後果，甚至可能會致命。

可口可樂公司表示，目前尚未收到任何疾病感染報告，但仍決定主動召回產品以確保消費者安全。

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