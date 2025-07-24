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雷虎科技：軍方無人機訂單 數量超乎預期

2025/07/24 12:30

雷虎科技（8033）董事長陳冠如指出，此次國防部釋出無人機需求訂單超乎預期。此圖為雷虎去年交付陸軍「軍方商規」的無人機原形機，此機搭載4個螺旋槳，2個以色列製高解析鏡頭，具備偵察、追蹤、載運等多項功能。（資料照）雷虎科技（8033）董事長陳冠如指出，此次國防部釋出無人機需求訂單超乎預期。此圖為雷虎去年交付陸軍「軍方商規」的無人機原形機，此機搭載4個螺旋槳，2個以色列製高解析鏡頭，具備偵察、追蹤、載運等多項功能。（資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕雷虎科技董事長陳冠如指出，此次國防部釋出無人機需求訂單數量超乎預期，對國防科技產業是一劑大補丸。

根據政府電子採購24日公開徵求資訊，軍備局在2026、2027兩年計畫採購甲、乙、丙、丁、戊五型無人機，總數高達4萬8千750架。

陳冠如指出，國防部此次釋出數量超乎業界預期，也顯示政府國防自主的決心， 以需求量最大的甲型無人機而言，政府預計採購3萬4000架，規格是多軸旋翼機，6公里的導控、情資傳輸距離，以及2.5公斤酬載和7分鐘滯空時間。陳冠如認為，此規格技術門檻不高，若不考量光學鏡頭規格，一架造價約數千美元。

陳冠如認為，無人機之後下一波採購重點將是無人艇，日前在蘇澳外海操演，雷虎的無人艇是唯一完成三項操演的公司，相信若軍方採購無人 艇，雷虎也不會缺席。

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