5月CPI年增1.55％ 逾4年最小漲幅

主計總處公布5月CPI年增1.55%，其中蔬菜下跌逾1成。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布5月消費者物價指數（CPI）年增1.55%、逾4年最小漲幅，主因蔬菜、蛋類、油料費等下跌，其中蔬菜跌10.92%，油料費也跌8.15%；若扣除蔬果及能源後，核心CPI漲1.61%。

主計總處表示，5月CPI 較上年同月漲1.55%，主因肉類、外食費等食物類價格持續上漲，水果價格仍較去年高，加上房租、掛號費、補習及學習費、汽車保養及修理等費用調升，與部分服務費受端午節所在月份不同影響；但蔬菜、蛋類、油料費、運輸費、通訊費及成衣等價格下跌，抵銷部分漲幅。

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7大類指數中，以食物類年漲3.09%最多，主因水果供量較少上漲18.56%，肉類、外食費亦漲4.8%及3.5%，其中外食費漲幅為15個月新高；但蛋類下跌13.37%，蔬菜價格下跌10.92%，抵銷部分漲幅。

另，雜項類年漲2.44%次之，主因金飾及珠寶等個人隨身用品上漲6.52%，部分個人照顧服務因饋贈端午禮金而上漲。居住類則漲1.8%，主因房租上漲2.28%，及家庭管理費用上漲3.85%所致，房租漲幅為1年低點。

至於行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資，5月平均年漲0.8%，其中雞蛋下跌15.73%最多、沐浴用品跌2.94%、牙膏及牙粉跌2.9%；但豬肉漲6.9%、麵包漲2.85%。

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