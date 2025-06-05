巨有攜手華南銀行啟動員工持股信託 強化攬才留才

巨有科技啟動員工持股信託，以實踐企業永續經營與人才永續發展的雙贏目標。（巨有科技提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕為提高員工福利、吸引及留任優秀人才，並凝聚員工向心力、提升經營績效，累積員工退休資產，ASIC設計服務公司巨有科技（8227）與華南銀行攜手啟動員工持股信託，以實踐企業永續經營與人才永續發展的雙贏目標。

巨有科技表示，公司深知在半導體產業的高度技術密集與人才競爭環境下，唯有從職涯規劃、職 場環境、員工福利與員工參與等多面向著手，方能打造穩定且具吸引力的職場文化。 公司在今年開始啟動「員工持股信託」計畫，透過華南銀行提供的信託機制，並藉由公司優渥的100%提撥比率，讓員工以定期定額的方式購買公司股票，共享公司股東價值的穩健收益成果，同時也增加員工向心力，提升員工退休後生活品質，並為公司吸引及留任優秀人才，進一步提高企業競爭力。

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巨有科技成立於1991年，為台積電設計中心聯盟（Design Center Alliance, DCA）成員， 專注於ASIC Turnkey一站式服務、CyberShuttle服務，提供IP授權服務、APR設計服務、 完整的SoC與ASIC設計與量產服務。每年完成超過70個專案，累計已達1000個以上的設計定案（Tape-out），致力於為客戶提供更具成本效益的解決方案。

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