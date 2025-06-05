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投信狂買「00919新兵」上榜！1檔同列00878最大持股敲逾10萬張最狂

2025/06/05 16:06

投信狂買「00919新兵」上榜！國泰金同列00878最大持股敲逾10萬張最狂（業者提供）投信狂買「00919新兵」上榜！國泰金同列00878最大持股敲逾10萬張最狂（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投信雖然終結連12買，轉賣超25.53億元，不過，00919巨嬰正值換股期，在00919新兵力挺下，投信買超前10大中，有7檔是00919新兵，其中又以國泰金最狂，不僅是00919新兵，亦是00878第1大持股，在2檔ETF同步買超下，以逾10萬張居投信買超之冠，股價今收66.1元，短短4天，股價漲10.53%。

投信週四前10大中，除了國泰金是00919新兵，富邦金、陽明、大同、長華*、冠德、可成等6檔也是00919此次換股新增成分股。

至於前10大個股，依序為國泰金（2882）10萬5457張、富邦金（2881）5萬8430張、中信金（2891）2萬5752張、陽明（2609）1萬2331張、南亞科（2408）9836張、大同（2371）5890張、長華*（8070）3924張、冠德（2520）3390張、萬海（2615）3012張、可成（2474）2978張。

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