川普上調鋼鋁關稅至50％ 中國商務部回應了

美國總統川普將進口鋼鐵、鋁的關稅提升至50％。（示意圖，美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普上週五（5月30日）宣佈將進口鋼鐵、鋁的關稅提升1倍至50％，新的關稅已在週三（4日）上路。中國商務部今（5日）回應稱，川普上調鋼鋁關稅不僅損人害己，還無助於維護產業安全，敦促美國停止濫用國家安全概念，共同維護全球產業鏈及供應鏈穩定。

綜合媒體報導，川普上週五前往賓州美國鋼鐵公司（US Steel）造勢活動時宣布，針對進口至美國的鋼鐵與鋁材關稅，將從現行25％大幅調升至50％，新稅率將自美東時間6月4日凌晨零時01分（台灣時間6月4日12時01分）開始生效。

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中國商務部今（5日）下午舉行例行記者會，被記者問及對川普上調鋼鋁關稅至50％的看法。

中國商務部稱，中方已多次強調關稅是典型的單邊主義和保護主義行徑，早已被世界貿易組織（WTO）爭端解決機制裁定違反世貿規則，此次美方再一次提高鋼鋁關稅，不僅損人害己，也無助於維護產業安全，還將嚴重擾亂全球國家供應鏈穩定。

中國商務敦促美國尊重經濟規律，摒棄零和思維，停止濫用國家安全概念，與各國一起維護以規則為基礎的多邊貿易體制，透過平等對話解決各自關切的議題，共同維護全球產業鏈及供應鏈穩定。

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