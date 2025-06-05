美控偷技術擬禁中國人進國家實驗室 頂尖科學家被迫「返中貢獻祖國」

中國竊取商業機密案件層出不窮，美前官員籲禁止中國公民進入國家實驗室。傳出一位中國科學家已經離開美國返中任教。（路透，本報合成）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國前能源部官員和國家安全官員今年2月曾在聽證會上指控，中國已經成功偷了整整一代人，竊取美國的電池、電動汽車和半導體等技術的知識產權和創新，呼籲川普政府禁中國公民進入美國國家實驗室。最新消息指出，曾在美國西北太平洋國家實驗室任職的中國頂尖電池科學家周建斌，已經離開美國返回中國任教。

《南華早報》曾披露，曾在川普第一個任期期間擔任能源部副部長，現為美國一家量子技術公司執行長達巴爾（Paul Dabbar）今年2月20日在聽證會上指出，「中國已經成功偷了整整一代人」，竊取美國的電池、電動汽車和半導體等技術的知識產權和創新，甚至試圖竊取未來的量子和核技術。他呼籲，美國政府應禁止中國公民進入美國國家實驗室。

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參議院能源與自然資源委員會主席、猶他州共和黨參議員邁克·李（Mike Lee）也說，中國透過千人計畫（招募海外人才）吸引菁英科學家，這些科學家是中國公民，但他們在西方接受培訓，在美國實驗室建立職業生涯，並在美國資助下合作開發美國技術。他直指，這是一個精心策劃的戰略，利用美國納稅人資助的專業知識為中國軍隊謀利。

隨著美國對中國科技人才心生警惕，一為中國頂尖科學家已經從美國返回中國。《南華早報》5日報導，曾在美國西北太平洋國家實驗室及加州大學聖地牙哥分校任職的中國頂尖電池科學家周建斌，今年3月已經回到中國，擔任中國科技大學特聘教授。

報導指出，2017年，周建斌在博士後研究期間，成為全中國僅有的300名中國博士後創新人才支援計畫得主之一，該計畫旨在表彰有前景的科學家。周的研究重點是高性能固態金屬電池的電極材料和電解液的設計與開發，以及探索新型電化學材料在催化、生物醫學等領域的應用。

報導認為，固態電池被廣泛認為是下一代能源技術的關鍵戰場，包括中國、美國、歐盟、日本和韓國在內的主要經濟體已將這項技術的研究列為優先事項。鑒於美國電池產業已經落後，頂尖研究人員流失到國際競爭對手（指中國）可能會進一步削弱其競爭地位。

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