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工時超過12小時！日商登北市勞檢黑名單挨罰32萬

2025/06/05 14:03

日商日本信號台北分公司因使勞工每日正常工作時間，連同延長工時逾法令12小時規定且五年內再犯，遭罰32萬元為最高。（示意圖，路透）日商日本信號台北分公司因使勞工每日正常工作時間，連同延長工時逾法令12小時規定且五年內再犯，遭罰32萬元為最高。（示意圖，路透）

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市勞動局今公布4月違反《勞基法》裁罰結果，共有97家事業單位遭裁處，總罰鍰金額高達498萬元，其中日商日本信號台北分公司因使勞工每日正常工作時間，連同延長工時逾法令12小時規定且五年內再犯，合計罰鍰32萬元為最高。勞動局長王秋冬呼籲雇主法遵守法，除應依法給付勞工工資，也應適時補充調度人力，勿讓開罰成常態。

勞動局指出，本次罰鍰金額前5名，依序為日商日本信號台北分公司（32萬元）、家福公司（30萬元）、衛安保全公司（30萬元）、巨龍保全（18萬元）、雄獅旅行社股（15萬元）；其中日本信號台北分公司因使勞工每日正常工作時間，連同延長工時逾法令12小時規定及工作規則未經主管機關核備，分別遭裁處30萬元，5年內累計第3次違法及2萬元，合計遭裁處32萬元。

勞動局續指，違反勞基法裁罰的事業單位中，主要違法態樣前5名分別為：工資未全額給付，計26家（26.80％）；未依法給付平日延長工時工資，計19家（19.59％）；未依法給付休息日出勤之工資，計13家（13.40％）；每7日中未有1例假1休息日，計11家（11.34％）；拒絕、規避或阻撓勞工檢查員依法執行職務，計10家（10.31％）。

勞動局並提醒雇主，檢查員為執行檢查，得隨時進入事業單位，雇主、雇主代理人、勞工及其他有關人員均不得無故拒絕、規避或妨礙，必要時檢查員得要求警察人員協助，違反者除依法裁處外，並列入加強訪查的對象。

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