彭金隆：搭售房貸違反規定 已啟動金檢查核

2025/09/01 13:15

金管會主委彭金隆今天（1日）出席金融科技論壇。（記者王孟倫攝）金管會主委彭金隆今天（1日）出席金融科技論壇。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會主委彭金隆今天（1日）出席金融科技論壇。針對外界擔心房貸資金量能是否足夠？彭金隆表示，政府對於自住、首購是全力支持，今天早上，我們也邀請各大公股銀行共同研商這個問題，重申「民生優先」的原則；他強調，針對房貸放款，我們特別告誡不能有「搭售行為」，因為這是違反規定，我們會啟動金檢進行查核。

金管會今天上午找八大公股行庫開會，彭金隆受訪表示，「銀行法」72-2條規定，不動產放款比重最多只能夠30%，從統計數字來看，各銀行的平均水位是有比較高，特別是官股銀行，但已經從高點下滑，他強調，政府也希望並確保自住及首購族，能得到合理的金融服務。

銀行局指出，雖然法定上限是30%，不過，基於風險控管，各家銀行有各自的管制作法，多落在28%至28.5%。彭金隆表示，他已交要求銀行好好清點水位，讓社會大眾清楚了解房貸情況，各銀行應檢視並統一房貸水位的計算方式。

媒體詢問，房貸上限有沒有機會鬆綁調整？彭金隆說，所有政策都需要按實際情況，做滾動式檢討，隨時檢視市場情況適度檢討；政府一定會以民生優先，並確保自住首購等族群的房貸，得到合理的金融服務。

此外，有關於在亞資中心的壯大資本市場計劃中，彭金隆也說明，金管會提出「亞洲那斯達克計劃」，內容包括五大計畫，要打造具競爭力的亞洲籌資平台，結合台灣的通訊半導體實力，鬆綁上市櫃規定，在風險可控、鬆綁法規，吸引更多優質國內外新創與科技企業來台掛牌，讓金融科技業獲得資金。

