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中國地方財政吃緊 公務員「砍薪潮」席捲多省

2025/06/04 20:37

中國多個省份出現公務員被砍薪。（示意圖，美聯社）中國多個省份出現公務員被砍薪。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道/綜合報導〕中國浙江省近期傳出公務員降薪消息，引發關注。據多方消息顯示，一般公務員年收入減少5萬至6萬元人民幣（約新台幣20.6萬至24.8萬元），處級及以上官員減薪超過10萬元人民幣（約新台幣41.4萬元）。與此同時，山東、廣東等地也傳出類似調整，反映出地方政府財政緊張背景下，公務員薪酬體系面臨普遍性縮減。

報導指出，今年中國公務員降薪從浙江開始。據一位浙江公務員親屬透露，2025年以來，當地公務員工資再度下調，他表示「我親戚是普通科員，今年又降薪了，一年少了五、六萬（人民幣）。處級幹部的年收入減少得更多，單位雖然還承擔社保醫保，但整體負擔感明顯加重。」

據中國浙江省財政廳發布的2024年預算草案指出，2023年國有土地使用權出讓收入較上年下降約四分之一，導致相關財政支出同步壓縮，這被視為本輪公務員降薪的重要背景。

報導表示，除了浙江，山東、廣東等地也傳出降薪現象。山東一名女士表示，當地部分縣市公務員自去年起出現「打折發薪」，僅按7至8成發放工資，她說「有些單位連交通補貼都取消了，只剩基本工資，不少人只拿到三四千元，生活壓力很大。」

而在廣東一位國有銀行中層管理人員也透露，所在單位已連續兩年下調薪資，總降幅接近30%。另外，廣東某些警員的年薪從30萬元降至約20萬元（人民幣），普通基層公務員月薪降至3000元左右（人民幣）。

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