永豐金賣壓解除！00878這2檔棄嬰尚有逾11萬張排隊砍出

永豐金賣壓解除！00878棄嬰第一金與台泥尚有逾11萬張排隊砍出（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週三（4日）在三大法人買超285.52億元下，指數大漲491點，不過，第一金、台泥與永豐金3檔00878棄嬰，今持續遭倒貨，苦吞賣超前3大，不過，在連日大拋售下，永豐金已清倉完畢，至於第一金與台泥至少尚有逾11萬張，等待出清中。

根據國泰投信資料顯示，若投信今賣超第一金、台泥與永豐金皆是00878所為，那麼永豐金則已完出脫完畢，至於台泥與第一金扣除今天賣超，分別尚有6.93萬張與有4.38萬張，張等待賣出。

請繼續往下閱讀...

投信週三賣超前10大個股，依序為第一金（2892）7萬895張、台泥（1101）6萬8873張、永豐金（2890）6萬7357張、國票金（2889）5萬454張、長榮航（2618）2萬8171張、群益證（6005）1萬8883張、聯電（2303）1萬7860張、京城銀（2809）1萬6632張、玉山金（2884）1萬1364張、正新（2105）1萬863張。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法