兩國貿易關係再添不確定性！川普：習近平「強硬難纏」談協議超困難

美國總統川普（左）4日再度評論中國國家主席習近平，形容其強硬且難以達成協議，引發市場對美中貿易前景的關注。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合合〕美國總統川普4日再度公開評論中國國家主席習近平，形容其強硬且「極難與之達成協議」。此番言論發表於川普日前指控中國違反先前關稅及貿易限制回溯協議之後，為兩國貿易關係再添不確定性。

《路透》報導，川普在其社群平台「Truth Social」上發文表示：「我喜歡中國的習主席，一直如此，未來也是，但他非常強硬（VERY TOUGH），而且極難與之達成協議。」

請繼續往下閱讀...

此前，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）2日曾指出，川普本週將與習近平通話，旨在解決雙方在上月日內瓦關稅協議及其他更廣泛貿易議題上的分歧。

另一方面，美國的貿易爭端法律程序亦出現反覆。美國貿易法院上週裁定，川普先前依據《緊急權力法》對中國及其他國家進口商品加徵大部分關稅的行為已逾越其職權。然而在該裁決做出後不到24小時，聯邦巡迴上訴法院便宣布暫緩執行此裁決，以待審理政府方的上訴，使得相關關稅得以暫時恢復。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法