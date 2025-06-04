台灣瑞典經貿對話 聚焦新創生態系、綠色轉型議題

經濟部次長江文若。（資料照）（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部次長江文若3日與瑞典外交部貿易政務次長言禾康（Håkan Jevrell）共同主持「2025臺瑞典經貿對話」會議，雙方就能源政策、綠色轉型、循環經濟、智慧財產權及新創生態系等議題交流，我國特別歡迎瑞方業者參與台灣的新創、地熱開發。

江次長與言次長3日續連袂出席第41屆臺瑞典經濟合作會議。貿易署說明，台瑞典經濟合作會議是我與歐洲國家間歷史最悠久的民間會議，今年雙方業者主要就資通訊及低軌衛星領域交流合作商機。

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江文若表示，我國政府持續推動「投資臺灣三大方案」，聚焦五大信賴產業、大健康產業，並延長方案實施至2027年，歡迎瑞典企業來臺投資。言禾康就今年台瑞典經貿對話會議就當前國際政經、關鍵科技環境發展分享瑞典觀點，並盼加強交流。

另外，江文若等人也參訪瑞典5G通訊技術領導廠商愛立信（Ericsson）、瑞健醫療（SHL Medical），探討台瑞典在電信及生技產業擴大合作的潛力。

而台灣今年取得亞洲暨大洋洲循環經濟熱點主辦權，我方也邀請瑞典方共襄盛舉。雙方更分享能源現況及達成凈零目標所面臨能源韌性挑戰及可加強交流合作的領域，尤其地熱開發，雙方雖應用領域不同，但鑽探技術相近，並歡迎瑞方業者參與台灣的地熱開發。

至於在「2025臺瑞典經貿對話」會議上，有關智慧財產權議題，雙方討論智慧財產法制、審查及人工智慧與科技應用等領域，以營造企業永續成長之智慧財產權環境；在新創議題，台灣除向瑞典方介紹如林口新創園等提供的完善場域以及對國際新創落地的支持與協助外，也與瑞典方交流新創發展的經驗，並歡迎瑞典新創企業來臺參展、落地發展。

瑞典是臺灣在北歐地區的第1大貿易夥伴，也是第2大外資來源國。2024年，臺灣與瑞典雙邊貿易總額為14億103萬美元。在投資部分，截至今年4月止，瑞典來臺投資達6.62億美元。

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