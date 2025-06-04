飛捷高值產品強化毛利 下半年營運優於上半年

飛捷今日召開股東會，管理層看好下半年營運展望。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠飛捷（6206）今日召開股東會，董事長林大成表示，面對新台幣升值與國際關稅等不確定性，公司將持續強化毛利管理，並透過AI整合、自研模組與高附加價值產品，提升營運韌性。在客戶需求穩健下，看好下半年營運優於上半年。

林大成指出，飛捷以FOB條件出口，目前美國客戶未要求公司吸收關稅，但若未來從零稅率上調至10%、20%，仍可能牽動售價與產品規劃。新台幣匯率近月自32元升至29元，美元計價零組件占比約四成，估計對毛利率影響約4.5至5個百分點，並已部分反映在5月營收。

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飛捷內部將毛利作為營運核心，強調高營收若無獲利毫無意義，未來仍將藉由提升附加價值及深化客戶黏著度，穩定獲利。產品策略方面，飛捷強調差異化與客製化優勢，從設計、模組整合到製程皆具自主能力，並非倚賴低價競爭。近期推出的模組系統可透過少量改動衍生多款產品，兼顧研發效率與市場彈性。

在市場布局上，飛捷仍以美國為主要成長動能，近半年也積極拓展歐洲、中東與印度市場，儘管訂單量仍小，但正逐步累積熟客資源。對於是否赴海外設廠，公司指出，美國、越南、泰國雖各有稅率優勢，但核心零組件多集中亞洲，遷廠涉及供應鏈完整性與成本效率，仍須審慎評估，部分客戶已有備援產線構想，公司正與之討論。

同時，飛捷積極將AI與深度學習導入硬體產品。林大成舉例，曾利用AI模型動態調整面板供電，成功解決客戶面板閃爍問題；在POS系統中也整合AI判斷與預測，用於電源控制與使用模式調整，提高設備穩定性。

飛捷子公司華傑也在零售領域導入AI防弊方案。歐美市場人力短缺，自助結帳設備普及，華傑開發出結合視覺AI的防漏刷系統，有效偵測遺漏結帳行為，補足現場監控盲點，提升產品價值與競爭力。

在軟體布局方面，飛捷雖不涉入區域化POS開發，但透過集團資源與策略合作，提供整合式軟硬體解決方案。公司表示，目前AI業務占比尚小，但華傑2025年相較去年呈倍數成長，顯示整合策略正逐步發酵。

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