一般補助款遭刪地方喊窮 主計長：刪減後北市補助仍較去年增加82億

因中央政府總預算遭刪減2076億元，行政院刪減一般性補助款636億元，立法院財政委員會今為此吵成一團。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今年度中央政府總預算遭刪減2076億元，其中通案統刪數不低於940億元，行政院因此刪減一般性補助款636億元，民眾黨團提案要求足額撥付，立法院財政委員會今排審。主計長陳淑姿表示，立法院要求自行刪減636億有困難，且國防、外交及教育預算沒辦法刪除，只能刪減一般性補助款，且加上計畫型補助及統籌分配稅款，刪減後中央對北市補助還比去年增加82億元、新北市也增加68.5億元、台中市增加46億元。

國民黨立委林德福表示，立法院讓行政院自行調整，「妳把方便當隨便，這樣惡搞」，刪減一般性補助款。陳淑姿表示，立法院刪減預算2076億元，刪減額度太大，窒礙難行，「我們窮盡所有救濟程序」，刪減一般性補助款是不得已的作為。

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包括新北市副市長劉和然、台中市副市長鄭照新、台北市副市長林奕華等人均出席財委會，並發言表達對中央刪減一般性補助款的不滿，強調影響社福、教育、基本設施等預算。

民進黨立委吳秉叡則批評，國民黨及民眾黨立委贊成刪除預算，刪這麼多就是藍白想癱瘓中央政府，過去幾年地方都有財政盈餘，且新北市雖刪減30多億元，但總數還是比去年多了60多億元。他說，以前總預算最多刪300多億元，從來沒刪2000多億元，如果不是藍白殺紅了眼亂刪預算，就不會有這樣的問題，現在叫副市長來這裡搞政治，用這樣方式推卸責任。

陳淑姿指出，雖然一般性補助款刪減，但加上計畫型補助款及統籌分配稅款，中央對北市的補助還比去年增加82億元，新北市也增加約68.5億元，台中市增加46億元，桃園市也增加53億元。她表示，中央衡酌財力對地方酌予補助，刪減一般性補助款沒有違反相關法規。

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