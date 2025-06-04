美債賣不動了！專家點名下一場標售「很關鍵」

隨著目前市場對美國長期財政健康的擔憂，美國公債正逐漸失去吸引力。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國公債長期以來被視為「極其安全」的避險資產，但隨著目前市場對美國長期財政健康的擔憂，美國公債正逐漸失去吸引力。特別是30年期美債，近期在投資人眼中顯得日益乏味，需求顯著降溫，殖利率則波動加劇。專家指出，6月12日的下一場30年期美債標售結果將極為關鍵。

《商業內幕》報導，本週美國30年期公債殖利率重新跌破5%，5月一度攀升至2008年以來的最高點。然而推升殖利率的基本憂慮仍未解除。因為美國的財政狀況依然令人擔憂，眾議院在5月通過的共和黨預算法案，可能將使聯邦赤字再增加數兆美元。與此同時，在穆迪於5月調降美國政府債信評等後，美國已不再擁有最高級別的信用評等。

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Verdence 資本顧問公司投資長霍尼曼（Megan Horneman）表示，當投資人對一國財政健康產生疑慮，利率可能迅速飆升。尤其是長期利率，不僅與政府的淨利息成本相關，也直接影響如房貸等重要消費性貸款。她並指出，接下來的30年期公債標售將極為關鍵。下一場30年期美債標售預定於6月12日進行，

報導引述《彭博》指出，包含PIMCO與雙線資本（DoubleLine Capital）等頂尖固定收益機構，近期紛紛減碼30年期美國公債配置，轉向短天期債券，形成一波「買方罷工」（buyers’ strike）趨勢。PIMCO 早於2024年底即開始削減長債部位，認為相較之下短期債券具有更好的風險報酬。

類似現象也反映在近期的公債標售表現中。美國20年期公債於上個月的標售結果冷淡，導致該債券殖利率升至2020年以來最高水準。私募巨頭KKR近期也警告，美國公債恐怕不再能像以往一樣，擔任投資組合中的「避險緩衝器」。

摩根大通資產管理公司固定收益主管米歇爾（Bob Michele）警告，長天期債市波動恐加劇，不排除美國財政部為穩定殖利率，而減少或取消未來30年期債券發行。他並指出，目前10年期與30年期美債的市場行為，已趨近「風險資產」。

不只是美國，全球各國政府也面臨同樣情況：投資人對政府大幅支出與快速舉債感到不安，要求更高報酬，導致長期債券殖利率不斷上升。

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