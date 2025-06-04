晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美債賣不動了！專家點名下一場標售「很關鍵」

2025/06/04 11:11

隨著目前市場對美國長期財政健康的擔憂，美國公債正逐漸失去吸引力。（彭博）隨著目前市場對美國長期財政健康的擔憂，美國公債正逐漸失去吸引力。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國公債長期以來被視為「極其安全」的避險資產，但隨著目前市場對美國長期財政健康的擔憂，美國公債正逐漸失去吸引力。特別是30年期美債，近期在投資人眼中顯得日益乏味，需求顯著降溫，殖利率則波動加劇。專家指出，6月12日的下一場30年期美債標售結果將極為關鍵。

《商業內幕》報導，本週美國30年期公債殖利率重新跌破5%，5月一度攀升至2008年以來的最高點。然而推升殖利率的基本憂慮仍未解除。因為美國的財政狀況依然令人擔憂，眾議院在5月通過的共和黨預算法案，可能將使聯邦赤字再增加數兆美元。與此同時，在穆迪於5月調降美國政府債信評等後，美國已不再擁有最高級別的信用評等。

Verdence 資本顧問公司投資長霍尼曼（Megan Horneman）表示，當投資人對一國財政健康產生疑慮，利率可能迅速飆升。尤其是長期利率，不僅與政府的淨利息成本相關，也直接影響如房貸等重要消費性貸款。她並指出，接下來的30年期公債標售將極為關鍵。下一場30年期美債標售預定於6月12日進行，

報導引述《彭博》指出，包含PIMCO與雙線資本（DoubleLine Capital）等頂尖固定收益機構，近期紛紛減碼30年期美國公債配置，轉向短天期債券，形成一波「買方罷工」（buyers’ strike）趨勢。PIMCO 早於2024年底即開始削減長債部位，認為相較之下短期債券具有更好的風險報酬。

類似現象也反映在近期的公債標售表現中。美國20年期公債於上個月的標售結果冷淡，導致該債券殖利率升至2020年以來最高水準。私募巨頭KKR近期也警告，美國公債恐怕不再能像以往一樣，擔任投資組合中的「避險緩衝器」。

摩根大通資產管理公司固定收益主管米歇爾（Bob Michele）警告，長天期債市波動恐加劇，不排除美國財政部為穩定殖利率，而減少或取消未來30年期債券發行。他並指出，目前10年期與30年期美債的市場行為，已趨近「風險資產」。

不只是美國，全球各國政府也面臨同樣情況：投資人對政府大幅支出與快速舉債感到不安，要求更高報酬，導致長期債券殖利率不斷上升。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財