不是中國！川普關稅重創全球經濟 OECD點名「這國家」最慘

美國總統川普祭出的強硬關稅政策，重創全球經濟。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕經濟合作與發展組織（OECD）今年第二度下調2025年全球經濟增長預測，由3月預測的3.1%下調至2.9%，下調了0.2個百分點，將其歸咎於美國總統川普祭出的強硬關稅政策，OECD也指出，美國受到的衝擊特別嚴重，預估美國2025年經濟增長率將進一步跌至1.6%，遠低於3月時預測的2.8%，一口氣下修0.6個百分點。

另外在中國部分，OECD預期，2025年中國經濟增長將來到4.7%，2026年為4.3%，兩者都較原先預期下調0.1個百分點。

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OECD指出，貿易壁壘與政策不確定性雙重夾擊，正在打擊企業信心並抑制投資活動，並警告稱，保護主義正在加劇通膨壓力。

OECD首席經濟學家佩雷拉（Alvaro Pereira）表示：「經濟前景惡化的影響將遍及各地，全球幾乎無一倖免，經濟增長放緩與貿易減少將影響收入，並抑制就業成長。」

OECD進一步指出，若美國貿易夥伴採取報復行動、企業信心進一步的受損，或者是金融市場再度出現重新定價的波動，都可能令局勢進一步惡化。

OECD強調：「透過協議緩解貿易緊張、降低關稅與其他貿易障礙，將對重振經濟成長與投資、抑制物價上漲發揮關鍵作用。這絕是當前最優先的政策任務。」

不過，OECD也表示，就算川普政府改變其關稅政策，但由於政策不確定性持續帶來的拖累，對於經濟成長與通膨下降的正面效果，恐怕也不會立即顯現。

就美國而言，OECD指出，移民政策收緊與聯邦政府人力大幅縮減，加劇了與貿易相關的經濟壓力。OECD還警告稱，美國預算赤字將進一步擴大，因為經濟活動疲弱的負面效應，將抵消削減支出與關稅收入所帶來的影響。

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