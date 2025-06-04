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對沖基金「爆買」全球股票創7個月之最！德銀喊標普500上看6550點

2025/06/04 12:05

德銀將標普500指數年終目標價從6150點上調至6550點。（法新社）德銀將標普500指數年終目標價從6150點上調至6550點。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕對沖基金「爆買」全球股票，據高盛最新報告，對沖基金上週以7個月來最快速度買入全球股票，隨著對沖基金承擔特定風險意願有所增強，華爾街對美股展望也出現重大轉變，多家投行紛紛上調目標價，其中又以德銀最看好，將標普500指數年終目標價從6150點上調至6550點。

與此同時，美債市場的拋售潮也似乎暫告一段落，摩根大通美國國債客戶調查顯示，截至6月2日當週，多頭佔比上升2個百分點，多頭佔比創兩週以來的最高水平。

外媒報導，高盛最新在１份報告中指出，對沖基金上週以2024年11月以來最快的速度買入了全球股票，與此同時全球股市上月也以幾十年來最積極的月度表現收盤。

報告寫道，對沖基金上週對全球所有地區都持看漲立場，其中以北美和歐洲領漲。

數據顯示，標普500指數5月累計漲幅超6%，是自2023年11月以來的最大單月漲幅，也是自1990年以來5月份的最佳漲；那斯達克累計漲幅漲超9%，也是自2023年11月以來的最大單月漲幅，創1997年以來的最佳5月份表現；斯托克歐洲600指數當月漲幅為4%。

高盛分析師Vincent Lin指出，這一趨勢表明，對沖基金承擔特定風險的意願有所增強。

具體到行業層面，科技類公司備受資金關注，信息技術行業板塊出現了十多年來最大規模的長期買盤。其中，北美科技公司最受對沖基金交易的青睞，其次是歐洲科技公司。

據悉，對沖基金上週在科技行業累積的每週淨多頭部位達到5年多來的最高水平，買盤則是集中在一些於人工智慧行業而言不可或缺的行業，包括半導體製造商、技術硬體生產商和電氣設備公司。

高盛指出，對沖基金已連續第3週增持歐洲股票，且上週買入速度為３個月來最快，買入的板塊包括了非必需消費品、金融、醫療保健和通訊。其中，西班牙、法國、芬蘭、德國、瑞典和丹麥是本週淨買入最多的市場，而愛爾蘭、荷蘭和瑞士則是遭淨賣出最多的市場。

隨著對沖基金爆買全球股票，華爾街大行對美股後市展望也出現重大改變。

德銀將標普500指數年終目標價從6150點上調至6550點，理由是與關稅政策相關的盈利拖累減少，且美國經濟頗具韌性。

德銀策略師查達在1份報告中寫道：「我們現在認為，關稅（對美企盈利）拖累程度僅為我們之前預測的３分之１左右。」因此，將標普500指數的每股盈餘預期從240美元上調至267美元。

但針對短期市場表現，德意志銀行警告稱，美股的本輪反彈可能是不穩定的，若貿易緊張局勢再起，股市可能會回調。

其他華爾街機構也對美股重拾信心，紛紛上調標普500指數目標價。高盛、瑞銀等大行此前已經率先行動。其中，高盛認為標普500指數未來12個月將達到6500點。瑞銀則將標普500指數的目標點位從5800點上調至6000點，並將2026年6月的目標點位定為6400點。

當地時間6月2日，加拿大皇家銀行資本市場也將標普500指數年末目標價從5550點上調至5730點。該機構認為，市場走勢略好於4月初的預期，不過他們也警告稱，未來路徑仍將「顛簸」。

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