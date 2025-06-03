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台壽擴大公共投資 搶進高雄市AI智能高效焚化爐BOT案

2025/06/03 20:57

中信金子公司台灣人壽擴大公共投資，搶進高雄市AI智能高效焚化爐BOT案。（記者李靚慧攝）中信金子公司台灣人壽擴大公共投資，搶進高雄市AI智能高效焚化爐BOT案。（記者李靚慧攝）

相關新聞請見：可寧衛進軍都市焚化爐市場 獲選「高雄市AI智能高效焚化爐BOT案」最優申請人

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金（2891）今日公告，子公司台灣人壽與可寧衛 （8422）合組的團隊，獲選為高雄市AI智能高效焚化爐BOT案最優申請人，中信金表示，台壽過往即積極參與政府訂定的促進民間參與公共建設投資案，特別是今年以來全球金融市場變動劇烈，若有國內有好的投資標的，自然要積極爭取。

針對此案與可寧衛聯手，中信金表示，可寧衛原本的專業就在廢棄物處理、循環經濟等領域，而且早有營運實績，台壽保在此案中，屬於單純財務性投資，將提供財務規劃、風險控管等專業，二者各司其職，此一合作專案目前已獲得團隊獲選為BOT案的最優申請人資格，後續將依規定，與主辦機關高雄市政府洽談細節。

中信金表示，台壽過往即積極參與國內各項公共建設投資案，例如觀光遊憩園區BOT案、離岸風電案。金管會保險局在今年已針對「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」發布解釋令，將保險業資金辦理公共投資範圍擴大納入促參公共建設，其中焚化爐就包含其中。

中信金強調，近期海外市場震盪劇烈，特別是匯率波動還有擔憂匯損，若國內有好的投資標的，將積極爭取投資，至於實際投資金額，還有待與高雄市政府進一步商議。

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