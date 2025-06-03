可寧衛進軍都市焚化爐市場，獲選「高雄市AI智能高效焚化爐BOT案」最優申請人。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕可寧衛（8422）今日公告獲選為「高雄市AI智能高效焚化爐BOT案」最優申請人，可寧衛指出，集團持續深耕廢棄物處理本業，穩健拓展大型整治專案，同時透過轉投資事業開展多元廢棄物處理途徑、循環經濟、再生及低碳能源等領域，也都將陸續發揮綜效貢獻成長。

可寧衛今年第一季營收突破14.61億元，改寫單季新高，毛利率更重回5成以上準，達53%，每股稅後盈餘（EPS）3.97元，也創同期歷史新高，展現轉型策略的實質成效與動能。

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可寧衛指出，國內多數都市焚化爐廠齡偏高、設備逐漸劣化，政府已陸續推動汰換與整改工程，為此，可寧衛整合集團在事業廢棄物處理深厚經驗及轉投資中台資源（6923）在事業廢棄物焚化爐建置與實務操作運轉的專業實績，無論在工程規劃、營運管理、空汙防制或法遵等面向，均具備完善技術及管理能量，未來會透過整合集團資源與跨場域營運能量，有效縮短學習曲線，並進一步強化在全方位廢棄物處理領域的整體競爭優勢。

此外，可寧衛也透過轉投資-大云永續推進數位解決方案強化營運效率，包括在全場區導入自主開發智慧管理系統與AI戰情室平台，全面升級場區即時監控、數據分析與異常預警機制， 造高效率的數位化環保管理模式，為整體營運注入創新與永續動能。

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