00878「3刪除股」苦吞前3大！這2檔最慘尚有逾11萬張等出清

00878「3刪除股」苦吞前3大！台泥與第一金最慘，尚有逾11萬張等出清（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣受益人數最多的ETF國泰永續高股息（00878）已於昨（2日）開盤前生效，而台泥、永豐金、第一金3檔確定刪除，然3刪除股尚未完全執行完畢，今持續大殺出，居投信賣超前3大，以國泰投信數字顯示，第一金與台泥至少還有11萬張排等著砍出。

永豐金、第一金與台泥今分別遭投信賣超9.61萬張、6.52萬張、5.13萬張，若今賣超皆為00878所為，那麼依國泰投信6月2日的持股來看，3檔棄嬰中，以台泥待砍張數最多，至少還有13.81萬張，其次是第一金亦有11.46萬張等著賣出，至於永豐金則尚有6.64萬張排隊等著出清。

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投信週二（3日）賣超前10大個股，依序為永豐金（2890）9萬6194張、第一金（2892）6萬5234張、台泥（1101）5萬1355張、玉山金（2884）4萬4440張、仁寶（2324）2萬6185張、緯創（3231）1萬8753張、統一（1216）1萬6967張、長榮航（2618）1萬6735張、英業達（2356）1萬6635張、台灣大（3045）1萬4913張。

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