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美國關稅衝擊 斯特蘭蒂斯集團陷鉅額虧損

2025/07/22 08:40

北美銷售額暴跌，加上關稅和減產，導致Stellantis總計虧損27億美元。（路透）北美銷售額暴跌，加上關稅和減產，導致Stellantis總計虧損27億美元。（路透）

〔中央社〕吉普（Jeep）母公司斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）今天表示，受到美國新關稅衝擊，以及美國修法影響，今年上半年蒙受巨額虧損。

法新社報導，隨著北美銷售持續下滑，第2季銷售量和上年同期相比下降25%，斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）今年上半年淨損23億歐元（約新台幣789億元）。

根據初步未審計的財報資料，旗下擁有寶獅（Peugeot）、雪鐵龍（Citroen）、飛雅特（Fiat）等品牌的斯特蘭蒂斯集團表示，上半年淨營收衰退12.6%，至743億歐元。

斯特蘭蒂斯繼2025年第1季汽車銷售衰退9%後，第2季汽車銷售較去年同期衰退6%。

斯特蘭蒂斯說：「美國關稅的初步影響」對業績造成3億歐元的負面衝擊，並打亂其提振北美業績表現的計畫。

美國總統川普針對進口汽車祭出25%的新關稅，汽車製造商苦苦尋求因應對策。

隨著川普新關稅生效，斯特蘭蒂斯4月暫停在加拿大和墨西哥部份廠生產汽車，該集團旗下還擁有克萊斯勒（Chrysler）、道奇（Dodge）、Ram Truck等品牌。

斯特蘭蒂斯集團指出，北美地區銷售量大幅下滑「主因包括進口的汽車減產及出貨減少，受關稅影響最大」，以及企業車隊銷售量減少等。

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