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Vanguard將推不含中國新興市場ETF 重押台灣、印度市場

2025/06/03 15:16

位於台北101大樓的台灣證交所總部。（彭博）位於台北101大樓的台灣證交所總部。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕全球第二大資產管理公司先鋒集團（Vanguard）準備推出一檔排除中國市場的新興市場ETF（指數股票型基金），台灣及印度市場在該ETF中的占比將接近60％，為希望避開中國股票的投資人提供更多選擇。

《路透》3日報導，隨著許多投資者對於美中貿易關係動盪感到不安，總管理資產達10.1兆美元（約302.6兆台幣）的先鋒集團，已在5月30日向美國證券交易委員會（SEC）提出申請，將在今年夏末推出「先鋒新興市場（不含中國）ETF」（Vanguard Emerging Markets ex-China ETF），屆時市面上不含中國市場的ETF檔數將增至13檔。

據了解，目前12檔不含中國的新興市場ETF中，有3分之2是在2023年後推出，這年也是中國股市連續第3年走跌的年份，最近1年則逐步復甦。

先鋒集團目前已發行代號VWO的「先鋒FTSE新興市場ETF」，資產規模約859億美元（約2.57兆台幣），其中約30％投資中國股票。

長期分析先鋒集團基金產品的「先鋒獨立顧問」（Independent Vanguard Adviser）主編德瑪索（Jeff DeMaso）表示，「先鋒新興市場（不含中國）ETF」正式發行後，將大舉布局台灣和印度企業，這兩國在該ETF中的占比接近60％。

先鋒集團發言人表示，該檔新ETF將為希望避開中國股票的投資人提供更多選擇，且內扣費率僅0.07％。相較之下，全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）ETF的內扣費率則是0.25％。

國際基金評鑑機構晨星（Morningstar）ETF策略師阿莫爾（Bryan Armour）表示，投資人對於排除中國市場的基金產品愈發感興趣很合理，「投資人可能擔心地緣政治風險、官方干預市場，或單純想把中國市場倉位與整體新興市場分開管理」。

銳聯財智（Rayliant Global Advisors）投資長許仲翔（Jason Hsu）也說，中國市場規模太大、爭議性太高，不可能不單獨列為一個資產配置類別。他補充道，未來專門投資中國的ETF和排除中國的新興市場產品將會並存。

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