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川習本週通話？前助手曝川普「此」談判風格對習近平沒用

2025/06/03 15:10

川普第1次執政時的白宮幕僚長穆瓦尼表示，川習兩者談判風格存在核心分歧，他認為，要按照川普方式達成協定將非常困難。（美聯社資料照）川普第1次執政時的白宮幕僚長穆瓦尼表示，川習兩者談判風格存在核心分歧，他認為，要按照川普方式達成協定將非常困難。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕白宮宮員表示，美國總統與中國國家主席習近平本週可能通話，不過，川普第1次執政時的白宮幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）表示，川普想在最高級別上交談，但習近平更願意讓顧問們事先解決關鍵問題，由於兩者談判風格存在核心分歧，他認為，要按照川普方式達成協定將非常困難。

彭博報導，穆瓦尼在新加坡舉行的野村亞洲投資論壇（Nomura Investment Forum Asia）期間表示，川習兩者之間存在根本性的脫節，川普想在最高級別上交談，但這並不總是中國人想要的做生意的方式，其評論凸顯了兩國領導人之間通話的潛在障礙。

他進一步指出，他的前老闆（川普）喜歡在商業或政治上與領導者直接溝通，然而，這種方法與中國領導人的慣常做法形成鮮明對比，後者更願意讓顧問們事先解決關鍵問題。

穆瓦尼指出，我不認為他們能夠以老式的方式達成交易，即通過秘密管道，而且我認為要按照川普的方式（一對一）達成協定將非常困難。

白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）週一告訴記者，總統們可能會在本週發表講話，但沒有給出“可能”通話的日期。中國外交部沒有立即回應關於可能通話的置評請求。

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