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川普鋼鋁關稅調至50％ 美鋼鐵商克里夫蘭克利夫斯股價飆漲29％

2025/06/03 14:17

受川普鋼鋁關稅調至50％報導消息激勵，美鋼鐵製造商「克里夫蘭克利夫斯（Cleveland-Cliffs）」週一盤中股價大漲近29%。（示意圖，美聯社）受川普鋼鋁關稅調至50％報導消息激勵，美鋼鐵製造商「克里夫蘭克利夫斯（Cleveland-Cliffs）」週一盤中股價大漲近29%。（示意圖，美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統上週五（5月30日）宣布，將把進口鋼鐵關稅提高1倍、至50%，消息一出，引發市場關注。受上述報導激勵，美鋼鐵製造商「克里夫蘭克利夫斯（Cleveland-Cliffs）」週一（6月2日）盤中股價一度大漲近29%。

綜合媒體報導，川普在上週五前往賓州美國鋼鐵公司（US Steel）造勢活動時宣布，針對進口至美國的鋼鐵與鋁材關稅，將從現行25％大幅調升至50％，新稅率自6月4日起正式生效。

受報導激勵，克里夫蘭克利夫斯週一（6月2日）盤中股價一度大漲28.9%，最高觸及7.52美元，隨後漲幅收斂，股價最終收在7.18美元，漲幅23.16%。

報導指出，除了克里夫蘭克利夫斯外，其他美國主要鋼鐵股週一股價也上漲，像是Steel Dynamics、紐克鋼鐵公司（Nucor）週一分別上漲10.32%和10.10%。

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