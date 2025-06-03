網路詐騙通報查詢網 黃彥男：已下架逾11萬件詐騙訊息

數位發展部部長黃彥男今天在上任週年記者會中，回顧過去一年的施政成果，並說明未來政策方向。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕數位發展部部長黃彥男今天在上任週年記者會中，回顧過去一年的施政成果，並說明未來政策方向。面對猖獗的網路詐騙，黃彥男表示，他上任後推動建置「網路詐騙通報查詢網」，網站上線8個月後，累計已受理逾21萬件通報案件，確認並下架超過11萬件詐騙訊息，使得高風險投資與冒名詐騙廣告數量顯著下降，從每週最高7.7萬件下降至平均每週約4490件。

黃彥男說，「網路詐騙通報查詢網2.0」已於5月15日正式上線，未來數發部將優化跨部會聯防機制，並推動高風險產業導入商業簡碼簡訊服務，進一步提升全民防詐能力。數發部也推動網路廣告實名制，要求Facebook、LINE、Google等大型網路平台，驗證廣告刊播者和出資者的身分。

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在發展數位經濟方面，黃彥男表示，數發部透過「算力池、資料、人才、行銷、資金」五大政策工具，全面推進數位經濟發展，過去一年內已建置40片GPU的AI算力池，協助資服業者開發訓練AI應用模型，並培育超過4800名AI人才，另釋出超過5萬筆政府開放資料以支援AI訓練。

黃彥男指出，數發部將建置「台灣主權AI訓練語料庫」，優先徵集政府機關高品質中文語料，培育AI應用人才，訓練AI模型並協助產業夥伴開發AI應用，擴大半導體設備資安標準SEMI E187應用至其他數位產業，深化國際合作，拓展數位經濟夥伴網絡。

在強化數位韌性方面，黃彥男指出，數發部已在政府重要節點布建700個非同步衛星站點，同時加速推動5G基地台建置近1.6萬座，並補助台馬4號海纜與離島微波建置。此外，數發部也完成近地高空通訊平台驗證、推動129個公務機關導入「黑名單自動化部署服務」，辦理71個機關的資安攻防演練。

黃彥男強調，未來將持續強化海陸空通訊網路韌性、普及通訊網路建設、提升AI主動防禦量能，並推動資安法順利三讀通過，加速培育資安專業人才。

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