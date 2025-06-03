美國債務超過36兆、預算赤字持續擴大 戴蒙提出警告！

高佳菁／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）近日在採訪中警告稱，美國政府不斷上升的債務和預算赤字，終將引發債券市場問題。戴蒙強調若要應對問題，應該採取適當放鬆管制或許可改革等方法。

根據《Fox News》報導，戴蒙出席該媒體「週一與瑪麗亞共度早晨」（Mornings with Maria）節目，主持人瑪麗亞（Maria Bartiromo）向他詢問有多關注超過36兆美元的國家債務和不斷擴大的預算赤字，對此他回答說相關問題無比重要。

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戴蒙向瑪麗亞表示「這事兒很重要，你知道這是一個真正的問題。總有一天債券市場會陷入困境，我不知道是六個月還是六年。」

戴蒙指出，應對問題最好方法是適當放鬆管制、許可改革、廢除繁瑣手續、在學校培養技能、支持商業、推動經濟成長等。

戴蒙主張，這些改革能夠用某種方式構建，以降低項目成本，同時減輕對窮人、老年人或患病人群的影響，並確保這些項目的可持續性。

美國面對的財政挑戰有超過36兆美元的國家債務和不斷擴大的預算赤字。圖為美國總統川普。（美聯社）

戴蒙說「我認為可以進行改革。我們不會剝奪窮人、病人或老年人的福利。」、「這只是製定規則，使其更加合理，例如減少欺詐、減少浪費、減少濫用。」

戴蒙強調，這些項目全部都要做，美國政府才能真正解決財政問題。

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