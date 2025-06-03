南僑董事長：老早就有關稅因應措施 未出現重大阻礙

南僑（1702）投控今天召開股東會，南僑董事長陳飛龍（中）表示，南僑老早就有關稅因應措施，這些因應措施不是現在才開始的，目前各市場業務推展並未出現重大阻礙。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕南僑（1702）投控今天召開股東會，南僑董事長陳飛龍表示，南僑在台灣、泰國和中國皆有生產基地，海外市場拓展採取穩健策略，逐步推進，老早就有關稅因應措施，這些因應措施不是現在才開始的，目前各市場業務推展並未出現重大阻礙。

陳飛龍今天喉嚨不適，仍出席股東會開場，跟在場股東問好，強調南僑過去50年來一直都在往前走，南僑各市場的團隊成員皆表現積極，能夠適應不同地區的工作和市場需求，展現出上進心，大家要對南僑有信心。

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南僑總裁李勘文表示，關稅只有一個國家的影響，匯率是全球的問題，出口都美元計價，台幣升值、貶值，對泰幣，人民幣都不一樣，匯率瞬間影響很大。

他指出，南僑投控各市場營收比重台灣占20~22%、南僑中國占62%、泰國南僑占18%，美國關稅影響要分開來看，中國主要經營內需市場，比較沒有這個影響，台灣外銷美國的產品只有一小部份冷凍麵糰和急凍熟麵，影響也不是很大。

至於泰國有3分之1的業務是外銷美國，泰國銷美主要競爭對手是越南，越南銷美關稅比泰國高，日本也是泰國南僑銷美很大的競爭對手。

但日本營運成本本來就高，強調關稅是相對的，且泰國南僑長期有分散風險，還有外銷澳洲和歐洲，美國對等關稅有影響，但影響不大。

南僑投控副董陳正文表示，南僑已在中國市場耕耘20多年，前幾年都兩位數成長，這幾年比較辛苦一點，疫情前大家在等疫後復甦，把肌肉練很大塊，結果現在遇到經濟衝擊，供過於求明顯，消費明顯降級。

他說，目前中國市場還在復甦中，但中國市場一直在不斷自我調整修正，中國在消費低迷的時候，又有新的業態和商業模式出來，「今年整個世界這麼亂，兩個大人吵架，企業不會太好過，消費還是保守」。

李勘文並指出，台灣市場變化也很大，關稅、匯率動盪的狀況太多，台幣升值，對進口原物料有利，但人力成本、電價上漲，經營成本墊高，很快就抵消掉了，強調台灣市場算是穩健一步一步走。

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