貿易新爭端！歐盟反擊北京 限制中國醫療器材銷售

〔財經頻道/綜合報導〕歐盟先前調查發現,北京涉嫌在醫院採購競標中獨利本土廠商,歧視外國製造商,作為報復,布魯塞爾決定限制進口中國醫療器材,要求當局在未來5年內,將中國投標者排除在價值超過500萬歐元(約新台幣1.72億元)的合約之外。

《金融時報》報導,北京力推「中國製造」政策,優先考慮國內生產,並設定了實施目標。布魯塞爾在今年1月表示,中國的政策迫使醫院選擇國內供應商,調查發現,87%的合約包含「直接和間接歧視」,包括禁止進口醫療器材。

這是歐盟首次應用2022年通過的新規《國際採購工具》(International Procurement Instrument),這項工具旨在協助推動海外採購市場。根據歐盟統計局稱,2024年,歐盟購買了價值52億歐元(約新台幣)的中國醫療器材,產品範圍從核磁共振(MRI)掃描儀到注射器。

歐盟中國商會(China Chamber of Commerce to the EU)呼籲布魯塞爾重新考慮決定。歐盟中國商會週二(3日)表示,《國際採購工具》是歐盟推動的一項單邊措施,對於中國企業的針對性行動釋出了一個令人不安的訊號,不僅給中歐經貿關係帶來新的複雜性,也違背了歐盟宣稱的「開放、公平和非歧視的市場准入原則」。

歐盟貿易專員塞夫柯維奇(Maros Sefcovic)先前曾表示,自己願意與北京透過談判找到解決方案。塞夫柯維奇預計央於週二在巴黎經濟暨合作發展組織(OECD)部長級會議期間與中國商務部長王文濤進行會談。

根據歐盟執委會,2015年至2023年期間,歐盟從中國進口的醫療器材數量翻了1倍。報告發現,高效能醫療器材是北京「中國製造2025」策略的十大核心產業之一。與此同時,中國也設定了國內醫院採購國產醫療器材比例的目標,到2025年要達70%,2030年達95%。

