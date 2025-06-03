貿易新爭端！歐盟反擊北京 限制中國醫療器材銷售

歐盟反擊北京，決定在未來5年內，限制中國醫療器材進口。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐盟先前調查發現，北京涉嫌在醫院採購競標中獨利本土廠商，歧視外國製造商，作為報復，布魯塞爾決定限制進口中國醫療器材，要求當局在未來5年內，將中國投標者排除在價值超過500萬歐元（約新台幣1.72億元）的合約之外。

《金融時報》報導，北京力推「中國製造」政策，優先考慮國內生產，並設定了實施目標。布魯塞爾在今年1月表示，中國的政策迫使醫院選擇國內供應商，調查發現，87％的合約包含「直接和間接歧視」，包括禁止進口醫療器材。

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這是歐盟首次應用2022年通過的新規《國際採購工具》（International Procurement Instrument），這項工具旨在協助推動海外採購市場。根據歐盟統計局稱，2024年，歐盟購買了價值52億歐元（約新台幣）的中國醫療器材，產品範圍從核磁共振（MRI）掃描儀到注射器。

歐盟中國商會（China Chamber of Commerce to the EU）呼籲布魯塞爾重新考慮決定。歐盟中國商會週二（3日）表示，《國際採購工具》是歐盟推動的一項單邊措施，對於中國企業的針對性行動釋出了一個令人不安的訊號，不僅給中歐經貿關係帶來新的複雜性，也違背了歐盟宣稱的「開放、公平和非歧視的市場准入原則」。

歐盟貿易專員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）先前曾表示，自己願意與北京透過談判找到解決方案。塞夫柯維奇預計央於週二在巴黎經濟暨合作發展組織（OECD）部長級會議期間與中國商務部長王文濤進行會談。

根據歐盟執委會，2015年至2023年期間，歐盟從中國進口的醫療器材數量翻了1倍。報告發現，高效能醫療器材是北京「中國製造2025」策略的十大核心產業之一。與此同時，中國也設定了國內醫院採購國產醫療器材比例的目標，到2025年要達70％，2030年達95％。

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