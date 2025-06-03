焦點股》富喬：日東紡調漲玻纖布價格 有望跟進

富喬高階玻纖布產品供不應求。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕全球玻纖材料供應商日東紡（Nittobo）宣布自8月1日起旗下複合材料事業本部（Composite Materials Division）相關玻纖產品售價全面調漲20％，法人預估，台廠富喬（1815）的Low DK玻纖布也有望調漲10-15%，由於市場供不應求，有助今年與明年獲利表現。

富喬股價早盤發動攻擊，一度大漲5.7%，但高檔賣壓出籠，股價下殺至平盤，盤中震盪激烈，截至10:33分左右，富喬股價上漲0.86%，暫報35.2元，成交量逾12.2萬張，已超過昨日全天成交量。

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富喬因AI（人工智慧）帶動需求，Low DK高階材料供不應求，訂單能見度已到2027年，目前正全面加速Low DK高階產品擴產。法人預估，隨著富喬下半年新爐加入生產行列，帶動富喬下半年與明年業績成長，加上該公司電子級產品持續轉換成Low DK產品，並提升良率，有助獲利表現。

市場預估2024年至2026年高階CCL（銅箔基板）市場需求CAGR（年複合成長率）達26%，供給端CAGR僅7%，高階CCL及玻纖布供不應求，產品單價及產值增加5至7倍。

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