金寶全年AI動能超乎預期 「全方位服務」加深耕耘

代工大廠金寶董事長許勝雄今日主持股東常會。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕代工大廠金寶（2312）董事長許勝雄今日在股東常會表示，公司的業務觸角不會錯失AI領域的機會，將持續擴大利基型應用市場的營收貢獻度；總經理陳威昌更表示，今年整體AI伺服器訂單動能優於預期，尤其泰國與墨西哥兩地廠房同步放量，集團正朝著資料中心「全方位服務」模式，轉向具備建置、整合與維運能力的解決方案供應商。

陳威昌表示，面對AI伺服器需求增長與中東新興市場的戰略機會，金寶正逐步擺脫單一硬體製造角色，以軟硬整合的全套解決方案爭取新契機。儘管從4月起美國對等關稅政策引發客戶疑慮，導致整體產業轉趨保守，但金寶截至目前每月營運均高於預期，第一季年成長率達15%。

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金寶總經理陳威昌表示，金寶正逐步擺脫單一硬體製造角色，以軟硬整合的全套解決方案爭取新契機。（記者方韋傑攝）

陳威昌笑說，倘若透露金寶今年的成長幅度，「會有很多報告要寫」，但可以明說今年的營運方向不變，仍以衝刺每股盈餘（EPS）為首要目標。公司目前與客戶間訂單採「12至13個月滾動預測制」，已著手規劃2026年上半年業務，並從多項經濟數據中觀察到2026年景氣可望回溫。

AI伺服器方面，陳威昌指出，金寶在泰國與墨西哥的伺服器業務同步成長，泰國為既有客戶擴單，墨西哥則為新增客戶投產。集團的布局具備區域分散優勢，並未高度依賴美國市場，能有效降低關稅與地緣政治風險。現階段仍以主機板製造為主力，後續會依市場需求逐步升級至模組與整機供應。

中東大單預期明年發酵

陳威昌提到，金寶自兩年前展開接觸中東市場，但因當地政府與企業主要期望金寶在地設廠，導致商談進展緩慢。由於當地在電力、水資源、勞工供應與人口結構等面向皆存在挑戰，加上政策與基礎建設不穩，建廠條件並不成熟，「如果可以不設廠，我們會選擇不設廠，但合作絕對不會放棄。」

陳威昌分析，為因應實際情勢轉變，金寶目前將發展重心轉向資料中心全方位解決方案，從伺服器、機櫃等硬體產品延伸至建置與維運服務。包括著手組建跨國聯盟團隊，整合硬體製造、軟體部署、工程建置與後續維護，並視台灣與國際夥伴條件決定參與角色。

陳威昌強調，金寶不會單打獨鬥，而是扮演聯盟中的一環，依照客戶需求提供彈性服務。該轉型策略也意味著金寶正逐步走出傳統代工框架，提升自身在價值鏈中的定位。過往代工產品進入當地市場後，仍有大量售後與營運需求未被滿足，希望未來不只是製造與銷售產品，而是提供完整服務，讓客戶獲利、金寶也能同步受益。

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