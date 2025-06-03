祥碩：完成收購Techpoint 開始貢獻營收與獲利

祥碩總經理林哲偉。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計祥碩（5269）宣佈已成功完成對Techpoint（東京證券交易所股票代碼6697）所有已發行股份的收購，對應完全稀釋後股權價值約為3.9億美元。此次交易將在滿足所有慣常條件，並且Techpoint的日本存託股份（「JDS」）於2025年5月29日從東京證券交易所下市後完成交割。

此次併購將擴展祥碩的産品組合，並在車用和安防領域創造新機會，拓展新市場。此外，本次合併將整合兩種高度互補的商業模式，提升祥碩的經濟規模，並透過製造和供應鏈的優化，以提升營運效率，預計會立即對祥碩的營收與獲利成長做出貢獻。

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祥碩總經理林哲偉表示，此次收購是祥碩全球佈局的第一步， Techpoint帶來了卓越的人才和互補的技術，將增強祥碩爲全球客戶提供創新解決方案的能力，並助力實現對下一代半導體解決方案的願景。未來將攜手並進，為客戶和股東創造更多價值，推動人工智慧、物聯網、安防和車用電子領域的創新，歡迎Techpoint加入祥碩大家庭，也對雙方合作後的未來充滿信心。

Techpoint總裁兼執行長Hiro Kozato表示，與祥碩的結合為團隊和技術發展帶來了新的機會，為各利害關係人帶來正面效益。祥碩的高效運營和完整研發團隊能快速推出突破性的解決方案，期待為合併後公司的成功做出貢獻，同時繼續以更大的能力服務忠實的客戶。

祥碩與Techpoint期待這一新時代的到來，並將攜手繼續服務全球商業夥伴。

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