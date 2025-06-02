康舒旗下康躍商標專利 23.7億賣給全資子公司立卬

康舒旗下子公司康躍科技今日通過重大資產交易案。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠康舒（6282）旗下重要子公司康躍科技今日通過重大資產交易案，公告將旗下商標權與專利權讓與予100%持股的子公司立卬（OmniOn Power Technology GmbH），交易總金額預估達新台幣23.7億元，實際金額將依資產帳面價值進行調整。

根據公告內容，交易資產包括商標權預估價值8億9271萬4000元，以及專利權預估金額14億7811萬元，合計23億7082萬4000元。該項資產轉讓案依公司法第185條辦理，並已獲得股東常會決議通過。

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康舒表示，此舉主要為強化全球智慧財產權管理架構，並優化歐洲營運布局，康躍未來將轉型為控股公司，預期對整體財務與營運無重大影響。透過資產轉讓與組織調整，有助於提升智慧財產運用效率，並深化OmniOn於歐洲市場的自主營運能力，作為集團全球佈局策略中的一環。

針對未來營運展望，康舒日前在股東會中指出，公司正在繼續加速投入、開發AI伺服器與邊緣運算等高階電源產品，並。管理層看好AI伺服器電源預計在第3季如期放量，今年AI相關產品營收占比有望突破整體10%，推升整體營收重返成長軌道。

康舒目前已經完成多款3kW等級的AI電源產品，4kW與5kW機種也持續同步開發中，並與策略夥伴合作推動電源櫃等高功率模組產品，聚焦企業級資料中心應用市場。若進一步將AI PC與邊緣運算納入AI營收範疇，整體AI產品的業績比重還會更高，彰顯集團產品組合轉型成效已逐步顯現。

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