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焦點股》中美晶：ETF調整成分股？急殺跌停

2025/06/02 10:41

中美晶股價急殺跌停。（資料照）中美晶股價急殺跌停。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕矽晶圓廠中美晶（5483）今日股價開低走低，不到九點半直接被摜壓至跌停102元，截至10:17分為止，成交量超過5500張、跌停委賣張數超過2千張，不少投資人在股板狂問「中美晶為什麼跌停？」法人推測，有可能是ETF調整成分股之故。

中美晶上週召開股東會，董事長徐秀蘭表示，今年營運可望有不錯表現，售電業務將倍數增長，推升整體太陽能業績優於去年水準；此外，中美晶轉投資的台特化（4772）、宏捷科（8086）、朋程（8255）等也都有不錯表現，今年營運持續成長。

中美晶日前也宣布與印度第2大太陽能廠Premier Energies合資成立新公司，在印度生產太陽能矽晶圓，徐秀蘭也說，此舉可了解印度市場，開創進軍印度市場的契機。

不過，從籌碼面來看，5月外資買超中美晶逾2萬張，但投信賣超高達1.9萬張；法人分析，目前多檔ETF持有中美晶，包括中信上櫃ESG30、元大富櫃50、群益科技高息成長等，中美晶佔多家ETF權重達3%以上，有可能ETF調整成分股造成賣壓，手中有中美晶的投資人還是得多留意投信動態。

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