台幣今年以來升值9.53％ 反映經濟基本面佳、購買力提升

央行表示，新台幣今年以來升值9.53%，主要反映經濟基本面佳、購買力提升。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕截至5月29日，新台幣兌美元匯率今年已升值9.53%，中央銀行表示，主要反映台灣總體經濟基本面佳及新台幣購買力提升。

根據央行統計，今年以來美元指數（DXY）貶值8.49%，新台幣兌美元匯率升值9.53%，升幅小於瑞士法郎（10.26%）及歐元（9.81%），略大於日圓（9.01%）、韓元（7.38%）及新加坡幣（6.11%），主要反映台灣總體經濟基本面佳，以及新台幣購買力提升，例如2024年及今年第一季台灣GDP成長率均優於歐、美、日本、南韓及新加坡等經濟體。

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央行指出，新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，未來國內匯市如遇匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，央行仍將本於職責維持新台幣動態穩定。

央行表示，近期國內新台幣匯率已趨穩定，仍希望市場評論人員、國內進出口廠商及外資，能夠共同維護國內匯市秩序及穩定。

央行今日發布新聞稿再度呼籲，請市場評論人員及媒體切勿以臆測方式，評論國內匯市相關議題，或對匯率提出直觀式之預測 ，避免影響國內匯市的秩序及穩定，甚至波及實體經濟。

另外，進、出口廠商宜依實際需求進行結購美元或結售美元，勿聽信市場過度誇大或不實的分析，產生非理性的預期而延後結購或提前結售美元，致匯率波動加劇，最終反而損及自身利益。

央行指出，影響匯率的決定因素眾多，諸如各國貿易順差、財政預算及貨幣政策均可能影響匯率；尤其，自金融自由化與全球化以來，國際資金移動鉅額且頻繁，已成為影響匯率變動之主因。

例如，2024年台灣外資及本國資金進出，為商品貿易外匯收支之19.3倍，顯示短期跨境資本移動已為新台幣匯率升值或貶值的重要因素。

央行並表示，目前美元做為最主要國際準備貨幣的地位仍無虞，長期以來，歷任美國財長多宣示，強勢美元（strong dollar policy）符合美國政策利益。

雖然川普政府宣布加徵對等關稅及市場傳聞之海湖莊園協議（Mar-a-Lago Accord），導致市場參與者對美元及美國公債產生疑慮，致美元走弱。但近期美國財長貝森特表示，川普政府仍維持強勢美元政策。

白宮經濟顧問委員會主席米倫亦特別否認美國正推動任何秘密匯率協議，以迫使其他國家貨幣對美元升值，並強調強勢美元符合美國利益 。近日美日財長於G7財長會議均同意，匯率應由市場供需決定。

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