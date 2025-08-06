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獨家》駭客集團勒索4家台灣企業 贖金最高開價1.8億台幣

2025/08/06 10:05

勒索軟體集團Devman近日在暗網上公布4家來自台灣的受害企業，聲稱已掌握數百GB資料，開出的贖金從100萬美元到600萬美元不等。（讀者提供）勒索軟體集團Devman近日在暗網上公布4家來自台灣的受害企業，聲稱已掌握數百GB資料，開出的贖金從100萬美元到600萬美元不等。（讀者提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕根據資安界提供本報記者的情資，勒索軟體集團Devman近日在暗網上公布4家來自台灣的受害企業，雖然名單並未公開企業全名、而是以星號遮蓋字母，但駭客聲稱掌握了數百GB資料，開出的贖金從100萬美元到600萬美元（約1.8億台幣）不等，專家推測這樣的高額贖金很可能是鎖定上市櫃公司。

資安人士指出，Devman是2025年中才被辨識的新興「勒索軟體即服務」（RaaS, Ransomware-as-a-Service）集團，運作模式類似LockBit、RansomHub等知名勒索團隊，背後可能由數個角色分工合作，包括初始滲透者、加密程式開發者與洩漏平台維運者。

Devman不是第一次發動攻擊，7月中旬才因勒索泰國勞動部引發關注。根據資安公司Check Point的報告，Devman當時竄改泰國勞動部的官方網站，聲稱加密了2000台電腦和數十台伺服器、竊取了政府機密文件和公民資料，並要求支付1500萬美元的贖金。

有別於過往的零星攻擊，Devman這次在一天內公開4家台灣企業，且針對不同目標開出不同級距的贖金，從100萬美元到600萬美元不等，有節奏、有策略，像在測試「誰會先倒下」。

資安人士分析，這樣的操作背後，很可能代表著3件事：攻擊者掌握了特定漏洞，可大規模滲透同類型目標；駭客鎖定了台灣某一產業鏈或供應鏈節點，一攻多中；台灣企業的資安狀況，被選為「區域型勒索行動」的試驗場。

值得關注的是，攻擊者可能對受害企業的財務結構與營運能力有極高的掌握。資安人士認為，Devman很可能已經入侵取得企業的財報、業務郵件或供應鏈合約，在分析內部資料後，依據規模與資料敏感性動態定價，而不公開企業名字，很可能是為了在與受害者談判前，進行「心理壓力建模」。

「這是一場經過設計的心理戰！」竣盟科技總經理鄭加海分析，駭客不點名受害者，表面上留有餘地，實際上卻是透過模糊壓力，讓企業陷入猜疑與焦慮，進而提早就範。這種策略，已從單純勒索，進化為一套資訊施壓模型（Information Pressure Model）。

他強調，當代勒索攻擊不再只是技術問題，而是結合滲透、心理操作、談判與品牌操演的複合型戰術，企業若仍以傳統資安模型應對，等同赤手空拳進入談判場。針對Devman所代表的新型RaaS攻擊模式，鄭加海提出4個資安治理的建議：

1. 導入零信任架構（Zero Trust）：這不只是口號，而是系統能否持續自我驗證的能力。2. 部署欺敵技術：建立以假亂真的誘捕環境，誘導攻擊者暴露行蹤在對手進入你真正的系統前，先讓他誤入你設計好的「陷阱」。

3. 高層參與勒索演練：跨部門模擬真實攻擊，強化應變速度與決策判斷。4. 強化供應鏈聯防與情資交換：建立與產業上下游的防護聯盟機制，RaaS攻擊者不攻最堅固的核心，而是滲透你最信任、但最鬆散的邊界。

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