比亞迪價格戰砍到見骨！中國工信部警告：將整治「內卷式競爭」

中國比亞迪汽車22種車款降價引發價格戰，中國工信部對此發出嚴厲批評。（路透）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國比亞迪汽車23日宣布22種車款限時降價，最高折扣達5.3萬人民幣（約新台幣22萬元），迫使其他車企跟進殺到見骨，中國工信部今（31日）對價格戰發出嚴厲批評，強調之後會加重整治汽車行業「內卷（內部過度競爭）」的情況。

據《人民網》報導，在比亞迪引發砍價亂象後，中國汽車工業協會31日發布「關於維護公平競爭秩序、促進行業健康發展的倡議」，希望業者以正常方式參與市場競爭，堅決反對毫無底線的價格戰。

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中國工信部負責人受訪時，相當贊同汽車工業協會的倡議，直指價格戰是典型的「內卷式」競爭，無疑會衝擊到車企正常的生產經營，並對行業健康、可持續發展造成危害。

工信部強調，車商砍價除了會影響到品質和服務之外，可能還會有安全隱患，因此價格戰可以說是沒有贏家也沒有未來，工信部將加大汽車行業「內卷式」競爭的整治力道，配合相關部門開展反不正當競爭執法。

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