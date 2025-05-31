晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

比亞迪價格戰砍到見骨！中國工信部警告：將整治「內卷式競爭」

2025/05/31 14:13

中國比亞迪汽車22種車款降價引發價格戰，中國工信部對此發出嚴厲批評。（路透）中國比亞迪汽車22種車款降價引發價格戰，中國工信部對此發出嚴厲批評。（路透）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國比亞迪汽車23日宣布22種車款限時降價，最高折扣達5.3萬人民幣（約新台幣22萬元），迫使其他車企跟進殺到見骨，中國工信部今（31日）對價格戰發出嚴厲批評，強調之後會加重整治汽車行業「內卷（內部過度競爭）」的情況。

據《人民網》報導，在比亞迪引發砍價亂象後，中國汽車工業協會31日發布「關於維護公平競爭秩序、促進行業健康發展的倡議」，希望業者以正常方式參與市場競爭，堅決反對毫無底線的價格戰。

中國工信部負責人受訪時，相當贊同汽車工業協會的倡議，直指價格戰是典型的「內卷式」競爭，無疑會衝擊到車企正常的生產經營，並對行業健康、可持續發展造成危害。

工信部強調，車商砍價除了會影響到品質和服務之外，可能還會有安全隱患，因此價格戰可以說是沒有贏家也沒有未來，工信部將加大汽車行業「內卷式」競爭的整治力道，配合相關部門開展反不正當競爭執法。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財