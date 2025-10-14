LTN經濟通》昔日佳偶變怨偶 七成人口都反中

南韓再有反華示威。（翻攝自X平台@kizw225166帳號）

66.3%的南韓人 喊「No China」

〔財經頻道／綜合報導〕近年來，對中國持負面態度的南韓民眾比例逐漸增加，南韓反中示威頻傳，韓媒民調指出，高達66.3%的南韓人對中負面觀感，當「No China」成為口號，從過去與中國市場深度融合，到如今逐步擺脫過度依賴，南韓人對中國的不信任、戒備，背後反映的其實不僅是政治或文化上的對立，還有來自於經濟依賴的焦慮與供應鏈重組的壓力。

在南韓觀光鬧區，時常出現大批民眾高舉抗議標語，對過往遊客言語攻擊，甚至與親中旅客爆發口角。一系列強烈的「反中遊行示威」吸引國內外關注，也凸顯南韓社會正處於與中國經濟關係的轉折點。

去年12月，尹錫悅政府執政期間，首爾多地爆發保守派示威活動，其中部分抗議者將矛頭指向中國，並高呼「CCP OUT」（中國共產黨滾出）口號。

即便在李在明於今年6月當選並就任總統，這些抗議活動依然持續不斷。而今年10月起，南韓試辦中國團體遊客免簽入境15天，南韓國內反中情緒不減反增。

南韓大批民眾上街高舉反對中國免簽入境等標語。（翻攝自Threads）

「薩德事件」催化南韓人反中

韓媒民調指出，高達66.3%的南韓人對中負面觀感，不僅出現更多街頭反中遊行，社群媒體還出現威脅「砍中國客」等恐嚇貼文，情況嚴重到李在明要親自出面譴責反中團體行為「低劣，有損國格」。

根據研究調查，南韓人對中國的負面評價居高不下。根據捷克帕拉茨基大學「Sinophone Borderlands」項目調查，2022年有高達81%的南韓人對中國持負面觀感。《中央日報》最新民調顯示，2025年該比例達到66.3%，比去年上升2.5個百分點；而皮尤研究中心2024年的調查甚至顯示，97%的南韓人對中國持負面或非常負面看法，為全球最高之一。

這種態度不僅存在於老一輩，也在年輕人中盛行。許多南韓年輕人透過網絡對中國的政治干預、經濟壓力及文化侵蝕念頭表示不屑，這樣的社群輿論也反過來加深媒體對中韓經濟紛爭的關注。

《德國之聲》報導，在南韓輿論中有不少意見認為，南韓反華情緒的產生主要歸因於中國的擴張主義政策，其中「薩德事件」（中國反對南韓部署美國薩德防禦系統）扮演了關鍵催化劑的角色。

著中國產業升級，中國企業在半導體、電池、顯示器等領域快速崛起，南韓從原本的互補、甚至主導位置逐漸被競爭者取代。示意圖。（路透資料照）

中國是經濟夥伴 也可能成為制裁者

2016年因部署 THAAD（薩德反導系統），2017年中國對南韓展開「非正式限制令」反制行動，打擊南韓文化輸出、觀光、化妝品等軟性產業，此外包括南韓明星演出被暫停、劇集被封殺、旅遊團被限制等。

該事件使眾多南韓民眾首次意識到，中國不僅是經濟夥伴，也可能成為制裁者。

2025年10月，《中央日報》英文版報導指出，中國政府正對稀土金屬與相關技術實施更嚴格的出口管制。這項政策涵蓋既有用於AI、半導體、電動車產業的稀土材料，也包括稀土衍生品和技術輸出控制。

南韓貿易協會（KITA）2023年統計，南韓約有74%稀土進口來自中國，其中一些礦產對中依賴度甚至超過90%。 雖然中國官方尚未對韓實施明確禁令，但若中國以出口管制作為外交或經濟武器，南韓高科技產業如半導體、電池、AI 等龍頭就可能面臨被卡脖子的危機。

這樣的現實，直接影響南韓企業對中國市場的信任度。韓企為了減少地緣風險，已開始調整供應鏈，例如擴大與澳洲、越南、印尼、非洲等國家的聯合礦產計畫。

2020年，南韓民眾舉著「立即禁止入境」標語，呼籲政府禁止中國人進入南韓。（法新社資料照）

中國已是南韓國際市場競爭者

過去南韓在美、中之間左右逢源，軍事仰賴美國、經濟依靠中國，當中國一躍成為世界第2大經濟體，也成為南韓的最大貿易國時，南韓受益匪淺，經濟突飛猛進、國力也因而大增。

然而，隨著中國產業升級，中國企業在半導體、電池、顯示器等領域快速崛起，原本的互補、甚至主導地位逐漸被競爭者取代，南韓於是從對中貿易順差轉為逆差，韓國的經濟現狀差，可歸於過度太依賴中國市場的結果。

隨著韓中關係從經濟夥伴轉為潛在競爭者，南韓社會正進入重新定義「對中依賴」的時代。中國雖仍是南韓最大貿易國之一，但供應鏈安全、技術主權與地緣風險的考量，讓南韓企業與政府開始尋求「去中國化」的戰略平衡，這種轉變不僅是外交路線的再定位，更是產業結構的長期調整。

然而，經濟分歧與民意對立若持續發酵，恐加深兩國之間的互不信任，影響區域合作與投資信心。《金融時報》指出，中韓關係的關鍵不在於誰主導貿易，而在於如何建立新的互信框架，使經濟合作能超越政治猜疑。

這種狀況未來是否會有所改變？《德國之聲》總結，在民間交流方面，韓中政府正積極擴大交流。自去年11月起，中方開始對南韓旅客提供30天的免簽證待遇，而韓方也將於今年9月對所有中國團體遊客實施免簽證政策。

然而，在外交層面不確定性依然存在，隨著川普政府與習近平在東亞霸權的競爭加劇，以及韓政府的回應，南韓反中情緒未來發展，仍充滿諸多不確定性。

