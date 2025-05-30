團滅！中國四大國有行庫浙江分行一把手全被抓了

中國工商銀行浙江分行前行長沈榮勤涉嫌違紀違法，被帶走調查。（圖取自中國社交平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕浙江省金融業正在掀起反貪腐風暴，中國中紀委30日通報，中國工商銀行（工行）浙江分行前行長沈榮勤涉嫌違紀違法，在退休8年後被帶走調查。此前，中國銀行（中行）、中國建設銀行（建行）、中國農業銀行（農行）浙江分行前行長郭心剛、高強、馮建龍，也相繼被帶走調查。

中媒《財新》報導，中國中紀委30日下午通報，工行浙江分行原黨委書記、行長沈榮勤涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中紀委駐工行紀檢監察組紀律審查、遼寧省錦州市間監察委員會監察調查。

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公開資料顯示，現年68歲的沈榮勤早年任職監管部門，是浙江省仙居縣人民銀行員工，後來加入工行，2011年接任工行浙江省分行行長，2017年退休，同年7月擔任錢塘江金研院顧問公司董事長及院長等職。

中國官方2025年5月7日通報，農行浙江分行前行長馮建龍涉嫌違紀違法，主動投案。（圖取自中國社交平台）

在沈榮勤之前，中行、建行、農行浙江分行前行長郭心剛、高強、馮建龍等3人，已經遭到調查，都是涉嫌貪腐。其中馮建龍為主動投案，據中國官方於2025年5月7日通報，馮涉嫌違紀違法，主動投案，正接受中紀委駐農行紀檢間監察組紀律審查、浙江省監察委員會監察調查。

馮建龍被查後，《財新》從知情者處獲悉，馮建龍家中被搜查，其直系親屬和多位民企老闆也一併被帶走留置。紀委監委稱，從其家中搜出不少現金，牽涉多位民企老闆，其中包括股市大戶。另有中媒披露，馮的私生活混亂，包括在重慶、浙江分行情婦眾多，還有非婚生子女等。

中國網友嘲諷，當年一起開會的四大行行長，如今全軍覆沒。一位網友還笑稱，估計能湊一桌牌了。

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