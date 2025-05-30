晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

團滅！中國四大國有行庫浙江分行一把手全被抓了

2025/05/30 20:37

中國工商銀行浙江分行前行長沈榮勤涉嫌違紀違法，被帶走調查。（圖取自中國社交平台）中國工商銀行浙江分行前行長沈榮勤涉嫌違紀違法，被帶走調查。（圖取自中國社交平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕浙江省金融業正在掀起反貪腐風暴，中國中紀委30日通報，中國工商銀行（工行）浙江分行前行長沈榮勤涉嫌違紀違法，在退休8年後被帶走調查。此前，中國銀行（中行）、中國建設銀行（建行）、中國農業銀行（農行）浙江分行前行長郭心剛、高強、馮建龍，也相繼被帶走調查。

中媒《財新》報導，中國中紀委30日下午通報，工行浙江分行原黨委書記、行長沈榮勤涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中紀委駐工行紀檢監察組紀律審查、遼寧省錦州市間監察委員會監察調查。

公開資料顯示，現年68歲的沈榮勤早年任職監管部門，是浙江省仙居縣人民銀行員工，後來加入工行，2011年接任工行浙江省分行行長，2017年退休，同年7月擔任錢塘江金研院顧問公司董事長及院長等職。

中國官方2025年5月7日通報，農行浙江分行前行長馮建龍涉嫌違紀違法，主動投案。（圖取自中國社交平台）中國官方2025年5月7日通報，農行浙江分行前行長馮建龍涉嫌違紀違法，主動投案。（圖取自中國社交平台）

在沈榮勤之前，中行、建行、農行浙江分行前行長郭心剛、高強、馮建龍等3人，已經遭到調查，都是涉嫌貪腐。其中馮建龍為主動投案，據中國官方於2025年5月7日通報，馮涉嫌違紀違法，主動投案，正接受中紀委駐農行紀檢間監察組紀律審查、浙江省監察委員會監察調查。

馮建龍被查後，《財新》從知情者處獲悉，馮建龍家中被搜查，其直系親屬和多位民企老闆也一併被帶走留置。紀委監委稱，從其家中搜出不少現金，牽涉多位民企老闆，其中包括股市大戶。另有中媒披露，馮的私生活混亂，包括在重慶、浙江分行情婦眾多，還有非婚生子女等。

中國網友嘲諷，當年一起開會的四大行行長，如今全軍覆沒。一位網友還笑稱，估計能湊一桌牌了。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財