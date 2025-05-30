畢業生照過來！電商平台CEO親授職場必勝2訣竅

西爾弗曼建議，在職涯早期應根據你已經擁有的技能和興趣找1份工作，並樂於探索可能改變你職業道路的意外機會，只要做出這2項措施，那就會比大多數人更容易成功。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕又到了鳳凰花開的畢業季，許多畢業生正準備踏上求職生涯的新旅程，面對競爭激勵的職場，美國網路商店平台Etsy執行長西爾弗曼建議，在職涯早期應根據你已經擁有的技能和興趣找1份工作，並樂於探索可能改變你職業道路的意外機會，只要做出這2項措施，那就會比大多數人更容易成功。

CNBC報導，西爾弗曼（Josh Silverman）日前在佩斯大學畢業典禮上表示：如果你想要1份成功而充實的職業，就不要擔心別人的想法。

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他指出，大學畢業生常常會選擇和朋友一樣的職業道路，但這是一個錯誤。相反，職業生涯早期應該做兩件簡單的事情，來開啟新旅程，那就是根據你已經擁有的技能和興趣找1份工作，並樂於探索可能改變你職業道路的意外機會。

西爾弗曼說，對我來說，最重要的事情始終是全身心地投入到我足夠喜歡，並且足夠擅長的事情中。

在成為Etsy執行長之前，西爾弗曼的職業生涯經歷了幾次曲折，他說，他以戲劇專業學生的身份進入布朗大學學習，畢業後獲得公共政策學位（主修醫療保健），並找到了1份為美國參議員比爾·布拉德利回覆電子郵件的工作。

當他工作完畢的時候，他會主動承擔其他任務，並與同事們建立聯繫，也沒事時，他也會待在飲水機旁，決心不錯過最有趣的談話。

他說，任職3年後，西爾弗曼被邀請加入布拉德利幕僚長經營的新興顧問公司。在1個全新行業中獲得的有趣機會之後，西爾弗曼進入了私人商業領域，如Evite、eBay、Skype等，然後2017年開始在Etsy任職。

他指出，專注於你正在培養的技能，可以幫助你在快速變化的就業市場中，成為更具吸引力的求職者，根據2023年ZipRecruiter的1項調查，越來越多的公司正在逐漸轉向“基於技能的招聘”，這種招聘方式將時間管理，或批判性思維等能力，置於教育等資歷之上。

人工智慧可以加速這一轉變，LinkedIn 1月份發佈的1份報告預測，未來5年內，大多數工作所需的近4分之3的技能將因人工智慧而發生變化，而老闆需要優先考慮同時具備人工智慧技能和溝通、領導等軟技能的候選人。

西爾弗曼指出，從事你真正喜歡的行業並不會自動讓你更有效率、更有創意或更成功。他說，回想起來，你最不喜歡的工作部分最終可能會成為你個人最有成就感的時刻，或是對你的職業生涯最有益的時刻。

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