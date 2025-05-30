晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

畢業生照過來！電商平台CEO親授職場必勝2訣竅

2025/05/30 11:53

西爾弗曼建議，在職涯早期應根據你已經擁有的技能和興趣找1份工作，並樂於探索可能改變你職業道路的意外機會，只要做出這2項措施，那就會比大多數人更容易成功。（路透）西爾弗曼建議，在職涯早期應根據你已經擁有的技能和興趣找1份工作，並樂於探索可能改變你職業道路的意外機會，只要做出這2項措施，那就會比大多數人更容易成功。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕又到了鳳凰花開的畢業季，許多畢業生正準備踏上求職生涯的新旅程，面對競爭激勵的職場，美國網路商店平台Etsy執行長西爾弗曼建議，在職涯早期應根據你已經擁有的技能和興趣找1份工作，並樂於探索可能改變你職業道路的意外機會，只要做出這2項措施，那就會比大多數人更容易成功。

CNBC報導，西爾弗曼（Josh Silverman）日前在佩斯大學畢業典禮上表示：如果你想要1份成功而充實的職業，就不要擔心別人的想法。

他指出，大學畢業生常常會選擇和朋友一樣的職業道路，但這是一個錯誤。相反，職業生涯早期應該做兩件簡單的事情，來開啟新旅程，那就是根據你已經擁有的技能和興趣找1份工作，並樂於探索可能改變你職業道路的意外機會。

西爾弗曼說，對我來說，最重要的事情始終是全身心地投入到我足夠喜歡，並且足夠擅長的事情中。

在成為Etsy執行長之前，西爾弗曼的職業生涯經歷了幾次曲折，他說，他以戲劇專業學生的身份進入布朗大學學習，畢業後獲得公共政策學位（主修醫療保健），並找到了1份為美國參議員比爾·布拉德利回覆電子郵件的工作。

當他工作完畢的時候，他會主動承擔其他任務，並與同事們建立聯繫，也沒事時，他也會待在飲水機旁，決心不錯過最有趣的談話。

他說，任職3年後，西爾弗曼被邀請加入布拉德利幕僚長經營的新興顧問公司。在1個全新行業中獲得的有趣機會之後，西爾弗曼進入了私人商業領域，如Evite、eBay、Skype等，然後2017年開始在Etsy任職。

他指出，專注於你正在培養的技能，可以幫助你在快速變化的就業市場中，成為更具吸引力的求職者，根據2023年ZipRecruiter的1項調查，越來越多的公司正在逐漸轉向“基於技能的招聘”，這種招聘方式將時間管理，或批判性思維等能力，置於教育等資歷之上。

人工智慧可以加速這一轉變，LinkedIn 1月份發佈的1份報告預測，未來5年內，大多數工作所需的近4分之3的技能將因人工智慧而發生變化，而老闆需要優先考慮同時具備人工智慧技能和溝通、領導等軟技能的候選人。

西爾弗曼指出，從事你真正喜歡的行業並不會自動讓你更有效率、更有創意或更成功。他說，回想起來，你最不喜歡的工作部分最終可能會成為你個人最有成就感的時刻，或是對你的職業生涯最有益的時刻。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財