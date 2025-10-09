輝達總部陷僵局 新壽：回歸合約協調機制 籲請中央提供協助

新壽今發聲明表示，期盼回歸合約的協調機制，並請中央政府在雙方協調過程中參與並提供協助，儘速解決目前的僵局。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕輝達台灣總部有意落腳北士科T17、T18基地，但地上權2021年已由新光人壽取得，輝達、新壽和北市府迄今無法取得三方都同意的解決方案。對此，新壽今發聲明表示，期盼回歸合約的協調機制，並請中央政府在雙方協調過程中參與並提供協助，儘速解決目前的僵局，

新光人壽強調，對於北士科 T17、T18的投資決策，均恪遵法令規定，並始終支持促進與政府的公私協力夥伴關係與北市府簽訂地上權契約，共同合作開發北士科園區。

新光人壽對於北士科T17、T18的土地開發原就有完整的規劃，並已持續進行而無延宕；但為了國家公益，新光人壽願意協助爭取輝達進駐北士科T17、T18，不僅與輝達簽訂MOU，更於7月16日致函台北市政府依地上權契約所約定之協調機制，就地上權移轉等事宜進行協調。但在致函北市府的隔天，卻接獲台北市政府以無爭議為由拒絕，致使本案無從開展甚憾。

新光人壽強調，將輝達留在北士科之初衷迄未變更。但近日不實訊息紛擾，已讓美事一椿恐生變局，更讓協力的民間業者蒙受不白之冤。

新光人壽表示，鑒於目前北市府與新光人壽就如何協力促成輝達入駐北士科T17、T18，既有不同的方案及意見，並已產生爭議，新光人壽期盼雙方回歸合約的協調機制，就地上權移轉方案以及其他市府所建議的方案一併進行協調，並請中央政府在雙方協調過程中參與並提供協助，儘速解決目前的僵局，以利輝達早日進駐北士科，共創科技產業榮景。

