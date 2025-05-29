晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

萬海新船交付 投入亞洲-南美西航線

2025/05/29 16:14

萬海航運今日在南韓三星重工巨濟船廠舉行「WAN HAI A19 照春輪」命名典禮暨公益捐贈活動。（萬海提供）萬海航運今日在南韓三星重工巨濟船廠舉行「WAN HAI A19 照春輪」命名典禮暨公益捐贈活動。（萬海提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕萬海航運今日在南韓三星重工巨濟船廠舉行「WAN HAI A19 照春輪」命名典禮暨公益捐贈活動。萬海表示，照春輪是萬海航運與南韓三星重工船廠，於2021年簽訂的13艘1.31萬TEU級系列船舶當中第12艘，預計6月初交付，投入萬海航運亞洲－南美西岸航線營運。

今日命名典禮邀請美鷹家居集團大物流總監張慧芳擔任「WAN HAI A19 照春輪」的命名人，為新船獻上平安出航、豐盈滿載的圓滿祝福，在現場貴賓的見證之下，命名典禮順利完成。

萬海指出，照春輪船舶全長335公尺，寬51公尺，採用新型主機並搭配多項環保節能設計。此外，這系列船舶皆取得「智能船舶」（Smart Ship Notation）認證，可利用各項監控系統及通訊設備蒐集船舶航行數據及設備運作情形，有助於第一時間了解船舶的狀態，確保安全可靠的海上運輸服務。

萬海航運與南韓三星重工簽訂的13艘1.31萬TEU級系列船舶，預計於2025年下半年全數交付完畢。隨著新船陸續交付，象徵著自有船隊進一步拓展與升級，不僅提升公司船舶運力，也強化市場競爭力，有助於萬海在遠洋航線的經營與發展，提供客戶更加多元及優質的運送服務。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財