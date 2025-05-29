萬海新船交付 投入亞洲-南美西航線

萬海航運今日在南韓三星重工巨濟船廠舉行「WAN HAI A19 照春輪」命名典禮暨公益捐贈活動。（萬海提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕萬海航運今日在南韓三星重工巨濟船廠舉行「WAN HAI A19 照春輪」命名典禮暨公益捐贈活動。萬海表示，照春輪是萬海航運與南韓三星重工船廠，於2021年簽訂的13艘1.31萬TEU級系列船舶當中第12艘，預計6月初交付，投入萬海航運亞洲－南美西岸航線營運。

今日命名典禮邀請美鷹家居集團大物流總監張慧芳擔任「WAN HAI A19 照春輪」的命名人，為新船獻上平安出航、豐盈滿載的圓滿祝福，在現場貴賓的見證之下，命名典禮順利完成。

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萬海指出，照春輪船舶全長335公尺，寬51公尺，採用新型主機並搭配多項環保節能設計。此外，這系列船舶皆取得「智能船舶」（Smart Ship Notation）認證，可利用各項監控系統及通訊設備蒐集船舶航行數據及設備運作情形，有助於第一時間了解船舶的狀態，確保安全可靠的海上運輸服務。

萬海航運與南韓三星重工簽訂的13艘1.31萬TEU級系列船舶，預計於2025年下半年全數交付完畢。隨著新船陸續交付，象徵著自有船隊進一步拓展與升級，不僅提升公司船舶運力，也強化市場競爭力，有助於萬海在遠洋航線的經營與發展，提供客戶更加多元及優質的運送服務。

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