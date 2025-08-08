晴時多雲

獨家》知情人士︰台積電洩密案懲處僅及涉案工程師

2025/08/08 17:52

獨家》知情人士︰台積電洩密案懲處僅及涉案工程師

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電（2330）2奈米洩密案，傳言公司祭出包括副總史上最嚴厲連坐5級懲處；不過，據了解，因檢調還正調查中，台積電除了開除涉案較嚴重的工程師、調整犯行輕微的工程師工作崗位之外，目前並未進行懲處，台積電發言窗口則不評論傳言。

台積電管理嚴格，每季都會公告違規員工的懲處，重大違規者更是直接開除，竹科業界傳出，今年第1季、第2季皆有零星個案懲處，第3季尚未公布。也就是說，傳言洩密案「連坐5級」懲處到副總層級並未實際發生。

業界傳出，台積電2奈米洩密案，引起高層相當重視，尤其是資深老將、執行副總經理暨共同營運長秦永沛向來治軍嚴謹，重視執行面與員工操守，他應該無法容忍這次供應商設備大廠與自家工程師「集體違規」洩密事件，為了杜絕後患，台積電才會決定提告，而且訴諸國安法，將3位涉案工程師收押禁見，這也是前所未見的行動。

台積電內部員工也指出，公司制定《機密資訊保護（Proprietary Information Protection, PIP）》明定遵守規範，每年都要複習還要考試，沒考過還要重考，並且要確實遵守，可不是隨便說說。

台積電董事、國發會主委劉鏡清昨赴立法院接受質詢時，提到2奈米洩密案，台積電經營管理團隊將會在下周董事會針對案情進行說明。但他沒有提到董事會是否會決議懲處，以過去董事會決議，只有經營團隊重要人事調整案、從未公告懲處案。

供應鏈指出，過去台積電竹科、南科廠區曾發生氣體供應污染等事件，不乏廠長職位被排除以示負責的案例，像轉投資公司1位董事長就曾任廠長時被處「下台」。不管員工或主管犯錯，即使沒有嚴重到被開除，多少也會影響到升遷與分紅。

供應鏈研判，洩密案因檢調還正調查中，台積電除了開除涉案較嚴重的工程師、將犯行輕微的工程師調離原來工作崗位之外，目前並未進行連坐5級懲處。

