國產建材實業改選董事 徐蘭英續任董事長 股東會通過每股配息2.8元

國產建材實業股東會通過每股配發2.8元現金股利，並改選董事，由徐蘭英（右三）續任董事長。（圖:國產提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕國產建材實業（2504）今日舉行股東會，受惠科技廠辦案量增，加上布局低碳產品拉高獲利，國產去年稅後盈餘45.91億元，每股稅後盈餘（EPS）3.9元，並決議每股配發2.8元現金股利，獲利與股利均創史上最高。以今日股價約41.6元計算，現金殖利率約6.7％。

國產今同步改選董事，股東會後召開董事會，通過推選徐蘭英續任董事長、林明昇續任副董事長。

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展望未來，徐蘭英表示，由於今年國際機構預測全球經濟可望平穩成長，但是國內房市受經濟、政策與市場供需影響，預計呈現量縮價跌態勢，因此國產建材的預拌混凝土銷售數量力拼持平、同時力求擴大「低碳高端產品之擇優出貨策略」深化發酵、讓集團獲利持續穩健成長。

在業外方面，國產目前在全台擁有超過44萬餘坪土地，其中集團所屬的南港大型開發案等建設進程，目前皆按正常進度進行工程，若興建完成可為集團挹注穩健的業外利益。

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