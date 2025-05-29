萬海：中國重啟出貨 艙位需求大幅增加

萬海今日舉行股東會。（萬海提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕萬海（2615）今日舉行股東會，萬海指出，美中經貿會談後，5月12日共同發布聲明同意暫時調降相互的高關稅，中國的重啟出貨，推升海運艙位需求大幅增加，連帶牽動其他航線運價呈上漲趨勢，以5月23日公布SCFI指數為1586點為例，相較於上周1479點，增加107點，周漲幅7.23%，除美國線持續上漲外，歐洲、波斯灣航線也分別增加163點、周漲幅14.12%，及196點周漲幅16.46%，萬海將審慎調整航線布局，積極應對市場變化。

萬海表示，美國4月初公布對等關稅政策後，除中國以外，東南亞地區輸往美國運量大幅增加，而亞洲區間航線跟去年同期相較，運價成長逾30%，整體貨量表現亦相當熱絡，亞洲區間航線占合併營收約40%，以及今年度美國線長約合約價相較去年也有30-40%成的漲幅，將有助於營運穩定增長。

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萬海說，看好長期航運市場需求4月因應越泰印區間貿易增長，新闢越南、泰國至東印度直航航線（TTX）；5月與海洋網聯船務（Ocean Network Express）及宏海箱運（Regional Container Lines）共同投船經營中國至印尼、馬來西亞航線（CS2）; 而6月也將與阿聯航運（ESL）共同投船經營印度至東地中海直航航線 （IM2），這些新增航線搭配現行服務網絡，建構更迅速且更為綿密之航線運輸。

萬海表示，為優化船舶運行效率並提升長期競爭力，持續進行ESG節能減排，規劃淘汰老舊船舶，4月與南韓現代三湖重工及三星重工各簽訂2艘1.6萬 TEU甲醇雙燃料新船，共計4艘，金額達美金7.48-8.16億元。今年將有3艘1.3萬TEU新造船舶加入運營（其中已交船1艘），2026年至2030年接收34艘新造船，其中，7000 TEU有2艘，8700 TEU有20艘（含附帶購入選擇權4艘）；另外大型船舶還有1.6萬TEU共12艘，未來新增運力達38萬TEU。

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