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中國殘酷車市！比亞迪減產三分之一、暫停新產線

2025/06/25 17:12

中國電動汽車巨頭比亞迪近幾個月來減少中國部分工廠的生產班次，並推遲增加新生產線的計劃。（彭博）中國電動汽車巨頭比亞迪近幾個月來減少中國部分工廠的生產班次，並推遲增加新生產線的計劃。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透周三（25日）報導，據兩位知情人士表示，中國電動汽車巨頭比亞迪近幾個月來已減緩生產和擴張步伐，減少中國部分工廠的生產班次，並推遲增加新生產線的計劃。

這項決定表明，比亞迪過去幾年強勁的銷售成長可能會放緩，因為即使在中國殘酷的汽車市場進行大幅降價後，比亞迪仍面臨庫存上升的問題。

因事涉隱私而不願透露姓名的消息人士稱，比亞迪已取消了夜班，並將部分工廠的產量減少了至少三分之一。

一位知情人士表示，這些先前未通報的措施至少對4家工廠實施，比亞迪還暫停一些建立新生產線的計畫。

比亞迪去年銷售427萬輛汽車，主要在中國銷售，該公司在中國擁有至少7家汽車工廠，今年的目標是銷量成長近 30%，達到550萬輛。

路透無法確定減產和暫停擴張的具體規模，也無法確定這些措施可能持續多久。一位消息人士稱，這些措施旨在節省成本，而另一位消息人士則表示，這些措施是在銷售未能達到預期目標後才實施。

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