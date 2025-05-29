永豐金前董座何壽川涉背信，二審判8年8月 ，最高院發回更審（資料照）

〔記者張文川／台北報導〕永豐金控前董事長何壽川，2017年被控主導挪用集團子公司資金進行私人投資，放款給三寶建設集團投資中國上海「1788大樓」共2900萬美元（約新台幣9.25億元），一審依證券交易法之加重特別背信罪將他判刑8年6月，二審高等法院去年8月改判8年8月；最高法院認為尚有事實待釐清，將何壽川等6名被告撤銷發回高院更審。

另5名被告為時任永豐餘董事長邱秀瑩，二審被判4年10月，土開部經理張金榜4年6月、法務主管詹舜翔4年、元太科技前董事長劉思誠3年5月、三寶集團財務經理王玉玲3年7月，皆將再戰更一審。

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最高法院認為，原審認定何壽川與三寶集團李俊傑期約「分潤2成」的不法利益，約定待日後出售1788大樓時，才執行利潤分配，如何認定預期不法利益的事實及金額，二審未加以說明。

最高院指出，二審認定永豐銀行不是上市公司，但依相關資料，永豐銀行是公開發行上市公司，何壽川是否另構成銀行法特別背信罪，也須加以審酌；張金榜等人的犯罪事實也有待進一步釐清，因此將6名被告上的有罪部分，都撤銷發回更審。

檢方指控，何壽川涉以個人的海外公司資金，投資三寶建設集團李俊傑（未到案，通緝中）開發的中國上海1788大樓，共同開發者美林證券4年後有意賣出股權，何壽川再指示永豐租賃放款給三寶集團6000萬美元（約新台幣19.08億元），並由永豐餘、元太科技以「預付租金」方式，各撥850萬美元（台幣2.7億元）給三寶，助李俊傑買下美林股權。

何壽川於指示屬下安排分潤時，將6000萬美元中的2成，以及永豐餘、元太的1700萬美元，都充作何壽川的個人出資，使何壽川自己僅出資800萬美元（2.54億台幣），即得以3700萬美元（11.77億台幣）為基礎向李俊傑分潤。

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