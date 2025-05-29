渣打警告：「這件事」若發生 美元2026年將大幅下跌

渣打銀行警告，若川普政策無法刺激經濟增長，美元可能在2026年面臨「大幅」下跌狀況。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕渣打銀行（Standard Chartered）表示，如果川普總統的政策進一步加重美國的債務負擔，但卻無法提振經濟，那麼美元在2026年出現「大幅下跌」的風險將會上升。

《彭博》報導，渣打銀行在一份研究報告中指出，美國政府債務與對境外投資人的欠債金額近年來同步上升。這使得美元與美國公債面臨潛在風險，特別是一旦外國投資人對美國長期借貸能力失去信心，情勢恐將惡化。

請繼續往下閱讀...

渣打全球G10外匯研究主管英格蘭德（Steve Englander）表示，不斷擴大的財政赤字正減少美國的國內儲蓄，並迫使美國日益仰賴外部資金，這將進一步擴大經常帳赤字。他指出，如果川普的政策無法帶動經濟成長、而外國投資人信心轉弱，美國可能難以持續維持高經常帳赤字。

英格蘭德指出：「如果經濟或金融市場出現動盪，美元的下行風險將隨著美國對外負債的累積而顯著提高。」若關稅與稅收政策無法實質促進成長，外國債權人對債務可持續性的疑慮勢必升高，這很可能以風險溢價的形式反映出來，不論是以較高的利率表現，或美元匯率的下跌。

渣打指出，目前外國投資人仍未全面撤離美元等傳統避險資產，因它們正觀望川普政策是否真能促進經濟增長。英格蘭德指出，若稅改法案獲得通過，今年可能短暫帶動經濟表現，但這波刺激預料最遲將於2026年中期或2027年消退，屆時市場關注焦點將轉向長期經濟成長動能與債務負擔。

英格蘭德進一步指出，若貿易政策持續「反覆無常」，投資人可能將不願進一步加碼美元部位，這可能引發美元出現「明顯」波動。他並表示，若中國與歐洲的經濟前景改善，將進一步加劇美元的拋售壓力。

他同時指出，聯準會未來的任何寬鬆政策工具，其效果也可能有限，因為即使短天期美債殖利率因此下降，但若市場認為財政赤字將在衰退期間持續擴大，長天期債券利率可能不會同步下滑，進一步削弱寬鬆政策的效果。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法