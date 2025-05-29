晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

渣打警告：「這件事」若發生 美元2026年將大幅下跌

2025/05/29 12:21

渣打銀行警告，若川普政策無法刺激經濟增長，美元可能在2026年面臨「大幅」下跌狀況。（彭博）渣打銀行警告，若川普政策無法刺激經濟增長，美元可能在2026年面臨「大幅」下跌狀況。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕渣打銀行（Standard Chartered）表示，如果川普總統的政策進一步加重美國的債務負擔，但卻無法提振經濟，那麼美元在2026年出現「大幅下跌」的風險將會上升。

《彭博》報導，渣打銀行在一份研究報告中指出，美國政府債務與對境外投資人的欠債金額近年來同步上升。這使得美元與美國公債面臨潛在風險，特別是一旦外國投資人對美國長期借貸能力失去信心，情勢恐將惡化。

渣打全球G10外匯研究主管英格蘭德（Steve Englander）表示，不斷擴大的財政赤字正減少美國的國內儲蓄，並迫使美國日益仰賴外部資金，這將進一步擴大經常帳赤字。他指出，如果川普的政策無法帶動經濟成長、而外國投資人信心轉弱，美國可能難以持續維持高經常帳赤字。

英格蘭德指出：「如果經濟或金融市場出現動盪，美元的下行風險將隨著美國對外負債的累積而顯著提高。」若關稅與稅收政策無法實質促進成長，外國債權人對債務可持續性的疑慮勢必升高，這很可能以風險溢價的形式反映出來，不論是以較高的利率表現，或美元匯率的下跌。

渣打指出，目前外國投資人仍未全面撤離美元等傳統避險資產，因它們正觀望川普政策是否真能促進經濟增長。英格蘭德指出，若稅改法案獲得通過，今年可能短暫帶動經濟表現，但這波刺激預料最遲將於2026年中期或2027年消退，屆時市場關注焦點將轉向長期經濟成長動能與債務負擔。

英格蘭德進一步指出，若貿易政策持續「反覆無常」，投資人可能將不願進一步加碼美元部位，這可能引發美元出現「明顯」波動。他並表示，若中國與歐洲的經濟前景改善，將進一步加劇美元的拋售壓力。

他同時指出，聯準會未來的任何寬鬆政策工具，其效果也可能有限，因為即使短天期美債殖利率因此下降，但若市場認為財政赤字將在衰退期間持續擴大，長天期債券利率可能不會同步下滑，進一步削弱寬鬆政策的效果。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財