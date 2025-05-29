正崴下半年優於上半年 機器狗進入概念驗證

隨著新產品線逐步放量，加上進入傳統旺季，郭台強看好正崴下半年表現可望優於上半年，全年營運小幅成長。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕正崴（2392）董事長郭台強今天主持股東常會時指出，在AI與自動化應用需求推升下，公司正積極強化安防、製造、儲能等關鍵場域的技術布局，旗下機器狗產品預計2025年底前完成多項應用場域的概念驗證（POC）。隨著新產品線逐步放量，加上進入傳統旺季，正崴下半年表現可望優於上半年，全年營運小幅成長。

面對產業變革，正崴已展開AI驅動的自動化轉型策略，近年積極投入安防與工廠自動化解決方案，並導入輝達（NVIDIA）生態系統協助訓練機器人技術，強化機器人視覺、聽覺、嗅覺與觸覺等多感官能力。旗下機器狗產品目前已應用於自家儲能場域，執行24小時巡檢作業，預計2025年底前完成導入多個概念驗證場域，並與台灣安防業者推動商業模式落地。

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除了機器人有具體進展，正崴同步推動能源與儲能方面的應用，旗下彰化兆瓦級儲能工廠年產值預估達30億元，並已開始協助越南、印度、墨西哥等地企業導入能源管理系統。管理層看好未來資料中心用電壓力攀升之下，節能減碳會持續成為核心需求，旗下系統已導入充放電調節設計，尖離峰電價策略每度電可節省1至2元。

在製造產能布局方面，正崴因應川普時期對蘋果回美生產要求，已啟動美國設廠計畫，初期將租用現成廠房，資本支出預估介於1000萬至2000萬美元（約新台幣2.98億元至5.97億元），產線搬遷作業預計1年內完成。目前已有多家北美客戶展現對於在地生產的強烈需求，正崴美國製造比重未來1至2年內將拉升至3%至5%。

關於匯率波動，正崴觀察，去年平均匯率為32元，近期降至30元以下，最低達29.95元，導致以美元計價訂單換算後的台幣營收縮減，新台幣每升值1元，影響3%營收、毛利率下降2個百分點，單筆訂單匯損最高可達3000萬元。因產品多由客戶指定供應商生產，毛利率空間有限，報價策略已全面調整為30元以下，並持續與客戶協商以維持價格穩定性。

產品結構方面，公司系統事業群聚焦耳機、遊戲機與控制器類產品，並持續與國際一線品牌如任天堂（Nintendo）合作；零組件產品以線材（Cable）、高功率產品（High Power）、主動光纖線（AOC）、光收發模組（PCRO）、光電整合裝置（IED）等為主，其中部分已於今年上半年開始出貨，但預期需至2026年才進入大規模放量階段。

至於美國資料中心業務，公司表示目前主要客戶已擴大訂單量，產品從消費型電源升級至高功率應用。團隊也參與Vidya等業者的開發計畫，透過實際應用場景支援其Omniverse、Groot等虛擬環境AI工具，強化雙方數據驗證及技術交流。

展望未來，正崴預期AI、自動化、儲能、資料中心、ESG等需求仍將是推動營運的重要動能。公司將持續優化全球產能配置，掌握美國設廠與區域市場機會，同時透過技術差異化與商業模式創新，提高整體營運效益與獲利穩定性。

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