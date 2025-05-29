鴻海內部人親揭 自研AI模型接近世界頂標水準

鴻海持續透過建構大語言模型，打造集團AI實力。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）旗下研究團隊自研的大型語言模型「Foxconn Brain」近期正式對外曝光。鴻海研究所所長栗永徽於產業論壇中指出，該模型不僅在繁體中文理解、邏輯推理與數學運算等面向，超越原始基礎模型Meta Llama 3.1，表現更已直逼中國DeepSeek，接近世界頂標水準，顯示台灣在全球AI技術開發領域的競爭力不容小覷。

栗永徽表示，「Foxconn Brain」的誕生主因是客戶對資料主權與隱私高度重視。若仰賴OpenAI或其他外部模型，可能使內部或客戶敏感資訊暴露於風險之中，因此鴻海決定建立自有模型，強化安全控管。同時，該模型也將成為推動製造流程升級、企業數位轉型、與實踐ESG永續目標的核心引擎。

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從訓練策略來看，「Foxconn Brain」強調資源最佳化，而非單純仰賴大規模算力堆疊。鴻海團隊僅使用120顆輝達（NVIDIA）H100 GPU，僅花30天即完成訓練，過程中透過模型切分、資料分流與多GPU並行運算等方式，有效縮短時程、壓低成本，展現高度技術成熟度；栗永徽說，「我們選擇用有限資源做出頂尖表現，證明不一定要燒錢才能打造世界級模型，這就是台灣實力」。

不同於泛用型語言模型，「Foxconn Brain」聚焦於製造場域應用，尤其針對排程邏輯、品質管控、能源效率等領域進行語料強化，藉由AI推理能力解構複雜生產鏈結構，協助企業精準決策。此技術也將與鴻海已發表的Genesis智慧平台相互銜接，形成完整的AI驅動工業體系。

在開發模式上，鴻海同步採取社群導向策略，規劃將Foxconn Brain開源釋出，透過開發者社群參與與優化，拓展技術落地場景。該模型目前已在高雄資料中心完成預訓練部署，未來也將成為鴻海全球AI資料中心網路的一部分。

栗永徽強調，「Foxconn Brain」是台灣在全球AI賽局中的重要代表作，證明本土團隊在技術實力與產業應用兩端均具備關鍵能量，踏實地建構產業未來。

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